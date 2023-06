CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Tim Weah è a Torino, Miretti verso l’Empoli (29 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PRIMO COLPO È SBARCATO A TORINO!

Il calciomercato della Juventus continua a prendere forma. Con l’arrivo del giovane talento Tim Weah a Torino, arrivato dopo una trattativa condotta rapidamente, i tifosi bianconeri sono entusiasti dell’acquisto del promettente attaccante. Weah è sbarcato ufficialmente all’aeroporto di Caselle, dando inizio a una nuova fase della sua carriera, dopo una stagione segnata anche dalla partecipazione al Mondiale in Qatar del 2022, dove ha vestito la maglia degli Stati Uniti scendendo in campo da titolare in tutte le sfide della selezione a Stelle e Strisce.

Calciomercato Juventus News/ Berardi per sostituire Chiesa, due cessioni al Galatasaray? (28 giugno 2023)

Figlio dell’ex calciatore e presidente liberiano George Weah, Tim ha dimostrato il suo talento nelle esperienze passate al Paris Saint-Germain e al Lille (dove però quest’anno non è riuscito a mettere a segno reti nella Ligue 1). L’arrivo di Tim Weah alla Juventus è stato annunciato in grande stile, con il giovane attaccante che ha condiviso una storia su Instagram con la frase “volo pronto“. Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli dell’accordo con il Lille, il trasferimento costerà circa 12 milioni di euro, compresi i bonus, che andranno ai francesi. Tim Weah si sottoporrà alle visite mediche presso il J Medical questa mattina alle 9.

Calciomercato Juventus News/ Rabiot, finalmente il rinnovo! Ora Milinkovic-Savic... (martedì 27 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MIRETTI VERSO EMPOLI?

Ma non è solo l’arrivo di Weah a far notizia nel calciomercato della Juventus. La conferma di Adrien Rabiot sta prendendo forma, consolidando ulteriormente il centrocampo bianconero. Rabiot ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche e una visione di gioco eccezionale, e la sua permanenza a Torino è vista come un punto di forza per il club viste le doti da leader che il centrocampista francese ha dimostrato di possedere. Il rinnovo di Rabiot dovrebbe essere per un anno, la sua permanenza dovrebbe essere ormai fuori discussione.

Nel frattempo, ci sono anche notizie di un possibile trasferimento per Fabio Miretti. Il giovane centrocampista potrebbe essere destinato a un trasferimento all’Empoli, dove avrà l’opportunità di ottenere maggiori minuti di gioco e di crescere ulteriormente come calciatore. Questo movimento potrebbe essere un’opportunità per Miretti di guadagnare esperienza e maturità, con l’obiettivo di tornare alla Juventus in futuro con maggiori possibilità di imporsi. Per i toscani c’è comunque da vincere la concorrenza del Genoa che vorrebbe a sua volta il prestito del centrocampista.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Manchester United ancora su Rabiot: il piano bianconero (lunedì 26 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA