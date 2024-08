CALCIOMERCATO JUVENTUS, ULTIMI DETTAGLI PER TODIBO

Il calciomercato Juventus continua ad inseguire Todibo. Il difensore classe 1999 del Nizza è sempre più vicino ai bianconeri, anche se mancano ancora alcuni dettagli da limare per l’affare che porterebbe l’ex Barcellona a Torino sotto gli ordini di Thiago Motta.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe una volta raggiunte le 70% di presenze stagionali con tanto di qualificazione in Champions League, ma il club francese rossonero non sarebbe d’accordo con queste due condizioni.

Secondo Sportmediaset il Nizza vorrebbe infatti essere sicuro del riscatto del giocatore e dunque semplificare ulteriormente il discorso relativo alle clausole. La Juventus sarebbe intenzionata ad esaudire la richiesta del club di Ligue 1 pur di chiudere il prima possibile.

Con la permanenza di Gatti, seguito dal Newcastle che avrebbe offerto 20 milioni, e quella di Bremer che ha recentemente rinnovato chiudendo le porte a Manchester United e Liverpool, la Juve completerebbe il reparto difensivo con l’acquisto di Todibo, la prima alternativa al duo Buongiorno-Calafiori, rispettivamente finiti a Napoli e Arsenal.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GALENO NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus guarda però anche all’attacco e Galeno sembra sempre più l’uomo ideale per i bianconeri. Dato che Adeyemi ha confermato alla Bild che non si muoverà da Dortmund, il brasiliano del Porto sta scalando sempre di più le gerarchie all’interno della lista dei desideri della Juve.

Stando quanto riporta calciomercato.it, i contatti tra la società piemontese e l’agente del giocatore sono iniziati da giorni e stanno andando per il meglio. Giuntoli ha fissato il tetto massimo per Galeno ovvero 25 milioni: oltre quella cifra difficilmente la Juventus si spingerà, a meno di uno sforzo anche in uscita.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma di De Rossi, anche se dopo il colpo Soulé è complicato ipotizzare un nuovo arrivo. Questo spalancherebbe dunque la strada alla Juventus che ha dalla sua anche l’apprezzamento del calciatore.

In ogni caso Galeno non sembra per niente distratto dalle voci di mercato, anzi: l’attaccante ha vinto con il suo Porto la Supercoppa di Portogallo ai supplementari rimontando il 3-0 dello Sporting con tanto di doppietta decisiva per recuperare il triplo svantaggio.