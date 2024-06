Calciomercato Juventus news/ Il Newcastle cerca Gatti: piacciono Calafiori, Todibo e Kiwior (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FORTE INTERESSE DEL NEWCASTLE PER GATTI

Sempre più definito il calciomercato Juventus con i bianconeri che hanno già chiuso gli acquisti di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz ma non sembrano volersi fermare ed andranno a completare almeno un acquisto per reparto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato un forte interesse dall’Inghilterra per Federico Gatti che è attualmente impegnato con la nazionale italiana di Luciano Spalletti a Euro2024 dove, però, non ha ancora giocato neanche un minuto. La squadra interessata è il Newcastle di Eddie Howe che, dopo aver prelevato Sandro Tonali dal Milan nella scorsa estate, è fortemente interessato a Federico Gatti per completare una difesa ancora troppo poco solida per le prime posizioni della Premier League. Nei prossimi giorni è attesa un’offerta da parte del Newcastle che potrebbe presentare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per Gatti con la Juventus che non vorrebbe cederlo anche se, con la difesa a quattro di Thiago Motta, il suo spazio nella prossima stagione sarà limitato.

Calciomercato Juventus news/ Trattativa chiusa per Di Gregorio: quando sarà ufficiale? (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CALAFIORI, TODIBO E KIWIOR I NOMI PER LA DIFESA

In caso di un’eventuale uscita di Federico Gatti, Giuntoli sta lavorando anche nel calciomercato Juventus in entrata con la speranza di portare a Torino un nuovo difensore che si possa adattare perfettamente alle caratteristiche del gioco di Thiago Motta. Il sogno proibito rimane quello di Riccardo Calafiori di proprietà del Bologna e in grande forma ad Euro2024 dove, con le sue prestazioni, ha sicuramente aumentato ulteriormente il suo valore di mercato rendendo ancora più complicata la possibile riuscita della trattativa. Nonostante ciò, però, Giuntoli ha diverse alternative di calciomercato per completare la difesa in caso di uscita di Gatti con Todibo del Nizza e Kiwior dell’Arsenal che piacciono tanto alla dirigenza della Juventus che potrebbe tentare l’affondo. Il francese del Nizza è un difensore molto veloce e con un’importante struttura fisica mentre il polacco dell’Arsenal è perfetto per una difesa a tre e ha caratteristiche più simili a Calafiori con la possibilità di impiegarlo anche come terzino sinistro.











