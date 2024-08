VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA BARNSLEY: LA SINTESI

Al St. George’s Park Stadium di Burton upon Trent la Roma vince in amichevole contro il Barnsley con un netto 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallorossi iniziano benissimo il match sbloccando appunto il punteggio immediatamente al 2′ per merito della rete firmata da Le Fée, che insacca la sfera dopo un tentativo ribattuto sul suggerimento di Zalewski. La Roma insiste e spara quindi largo con il capitano Pellegrini già al 7′ ed Angelino si vede deviare una conclusione in corner, poi non sfruttato a dovere, al 15′.

Gli uomini di mister De Rossi si disperano in particolare al 28′ quando Ndicka centra un palo sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Pellegrini. Nella ripresa il neo entrato Soulé mette subito i brividi alla retroguardia avversaria del tecnico Clarker calciando a lato al 55′ ed El Shaarawy non ha maggior fortuna al 64′. Anche Dybala spara largo al 64′ ed è Pisilli a siglare il gol del raddoppio al 65′ con un colpo di testa su assist di Cristante e La Joya aggiusta la mira triplicando al 68′ su passaggio di Soulé.

Nel finale è proprio lo stesso Soulé a calare il poker per i capitloni dopo aver recuperato palla all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Craig Pawson ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, Yoganathan al 64′ dall’altro. La Roma, che ha disputato la sfida contro il Barnsley in sostituzione di quella inizialmente prevista con il Coventry City, tornerà in campo il prossimo 10 di agosto quando affronterà l’Everton nell’ultima amichevole pre stagione 2024/2025.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA BARNSLEY

