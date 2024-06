CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ultimatum a Rabiot. Per Sancho è lotta col Barça (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL NODO RABIOT!

Il calciomercato della Juventus deve sciogliere al più presto il nodo legato a Adrien Rabiot. Il contratto del forte centrocampista francese è in scadenza e c’è ormai un ultimatum dato al calciatore e al suo entourage per capire se si possa finalmente procedere col rinnovo. Alla Juventus non ha fatto piacere che la trattativa sia stata portata avanti così per le lunghe, al di là della decisione del francese e ora i tempi si devono stringere, per cercare di valutare anche alternative se necessario.

Gianni Balzarini ha rivelato sul suo canale YouTube che la Juventus ha dato un ultimatum di calciomercato a Rabiot, ma il mancato riscontro del francese potrebbe essere interpretato negativamente. I bianconeri, tuttavia, non possono permettersi di aspettare troppo a lungo e stanno esplorando un’alternativa: Khéphren Thuram. Il Nizza sembra essere pronto a cedere il giocatore, valutandolo tra i 25 e i 30 milioni di euro e se l’affare Rabiot sfumasse allora l’assalto al fratello minore di Marcos potrebbe essere sferrato in maniera decisiva.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PER SANCHO C’È CONCORRENZA

Grande concorrenza di calciomercato per Jadon Sancho per la Juventus. Dopo un periodo difficile al Manchester United, l’attaccante inglese è tornato al Borussia Dortmund, il club che lo aveva inizialmente lanciato. Qui ha ritrovato la forma migliore e ha raggiunto la finale di Champions League, persa contro il Real Madrid. Tuttavia, il ritorno al Dortmund è stato solo temporaneo, e Sancho è rientrato ai Red Devils al termine del prestito. Le strade tra il giocatore e il Manchester United sono destinate a separarsi nuovamente, e si cerca una nuova sistemazione.

Sancho non manca di pretendenti in Europa. Il Borussia Dortmund è pronto a riaccoglierlo, e anche la Juventus, in cerca di un esterno offensivo di qualità, è interessata a condizioni favorevoli. Tuttavia, una nuova squadra si è fatta avanti. Secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona sta cercando di rafforzare l’attacco in vista della probabile partenza di Raphinha, e Sancho è entrato nella lista dei possibili obiettivi. I principali nomi sul taccuino dei blaugrana sono Nico Williams dell’Athletic Bilbao e Luis Diaz del Liverpool, ma anche l’inglese del Manchester United piace molto.











