Calciomercato Juventus news/ Visite mediche per Facundo Gonzalez. Kessie sfumato ma… (5 agosto 2023)

L’ultima novità del calciomercato della Juventus riguarda la difesa. Nelle scorse ore ci sono stati dei passi avanti per il difensore uruguaiano del Valencia, Facundo Gonzalez, in queste ore in Italia per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. Come riferito dall’esperto Alfredo Pedullà si tratta di una operazione da due milioni di euro più uno di bonus. Il giovane difensore sudamericano firmerà un contratto quinquennale con ingaggio da duecento mila euro a salire per ogni stagione più bonus. Il suo futuro immediato, tuttavia, potrebbe essere lontano dalla Juventus. Non si esclude, infatti, che il giocatore possa essere ceduto in prestito in Serie A per fare esperienza.

Un altro nome caldo per il mercato della Juventus era quello di Frank Kessie, ormai destinato all’Arabia Saudita e sempre più lontano dalla Juventus. Giuntoli, quindi, si è messo alla ricerca di un altro centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, ma prima dovrà fare cassa con la cessione di Zakaria, con il West Ham che segue interessato.

Come dicevamo il futuro di Kessie sembra sempre più in Saudi Pro League. Il centrocampista era un obiettivo concreto per la Juventus, evidentemente costretta ad abbandonare la pista dell’ivoriano e dirigere altrove le proprie attenzioni. Sulla trattativa intavolata col Barcellona, ha detto la sua Marta Fernandez, la giornalista di Diario SPORT, durante una diretta Twitch di TV Play, svelando alcuni retroscena.

“La Juve era assolutamente pronta a prendere Kessié, aveva raggiunto un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 15/20 milioni ma il giocatore preferiva andare in Premier League. C’era l’interesse del Tottenhem che però non ha mai fatto un’offerta concreta così il Barcellona ha accettato i 15 milioni di euro dell’Al-Alhi per una cessione a titolo definitivo”.

