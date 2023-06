Calciomercato Juventus News/ Xavi Simons difficile ma c’è uno spiraglio, Guendouzi possibile (12 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: XAVI SIMONS DIFFICILE MA…

C’è un’idea che il calciomercato Juventus potrebbe percorrere, anche se bisogna anticipare che sarà parecchio complicata: quella di portare Xavi Simons a vestire la maglia bianconera. Il centrocampista olandese, vuoi per il nome che si porta appresso o vuoi per l’effettivo talento, è sempre stato considerato un predestinato: il Barcellona non ci ha creduto e così nel 2019 lo ha ceduto gratis al Psg, che dopo averlo fatto esordire giovanissimo lo ha venduto al Psv Eindhoven. Sembrava essersi perso per strada, Xavi Simons, invece in Eredivisie è esploso: capocannoniere del campionato, trasformato tatticamente in un trequartista centrale o esterno per non dire seconda punta, anche titolare con l’Olanda e dunque destinato a fare grandi cose.

Calciomercato Juventus news/ Milik andrà via! Parisi e Baldanzi nel mirino bianconero (9 giugno 2023)

Per età, margini di crescita e potenziale oggi Xavi Simons può valere tanto: il Psg ha una clausola che gli permetterebbe di riprenderlo a costi contenuti, l’olandese però non vorrebbe tornare sotto la Torre Eiffel e così si starebbe inserendo il Bayern Monaco. Dove il calciomercato Juventus può entrare nell’equazione? Magari, puntando sul fatto che Xavi Simons voglia fare un ulteriore step in carriera ma con la garanzia di giocare parecchio; ecco, se a Parigi e Monaco di Baviera queste sicurezze sarebbero scarse, nell’anno della ripartenza bianconera potrebbero essere maggiori. Ripetiamo: difficile perché per il centrocampista c’è già la fila, eppure mai dire mai…

Calciomercato Juventus News/ Se parte Szczesny assalto a Carnesecchi, Mazzocchi si avvicina (8 giugno 2023)

PER IL CENTROCAMPO C’È GUENDOUZI

Un altro nome che viene accostato al calciomercato Juventus è quello di Matteo Guendouzi, classe ’99: emerso nell’Arsenal dove si è affinato in ottimo centrale di interdizione ma anche regia, oggi al Marsiglia che potrebbe lasciare. Il nodo infatti è il nuovo allenatore, e questo potrebbe anche favorire la Juventus: a guidare l’OM era Igor Tudor, che sarebbe la prima scelta per la panchina bianconera in caso di addio di Massimiliano Allegri. Lo stesso Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui afferma di dover parlare con il nuovo tecnico del Marsiglia prima di decidere se restare o meno al Vélodrome: sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pasticcio Alex Sandro, idea Zaniolo (8 marzo 2023)

Al posto di Tudor sembra sia stato definitivamente scelto Marcelo Gallardo, in uscita dal River Plate e profilo che la stessa Juventus teneva d’occhio: a breve dunque potrebbe arrivare la decisione di Guendouzi in merito al futuro, dopo Adrien Rabiot i bianconeri potrebbero accogliere un altro vice campione del mondo che avrebbe caratteristiche diverse, ma potrebbe integrarsi molto bene in un centrocampo che punterebbe poi su Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli (una volta rientrato pienamente dall’infortunio). Con lui dunque la nuova Juventus potrebbe prendere sempre più corpo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA