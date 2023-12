Calciomercato Juventus news/ Zirkzee nel mirino, ma mette Vlahovic a rischio (Oggi 22 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: JOSHUA ZIRKZEE PRIMA SCELTA IN ATTACCO

Il nome di Joshua Zirkzee è il primo nella lista dei desideri in attacco per il calciomercato Juventus. Tuttosport, quotidiano sempre molto ben informato sul mondo bianconero, ne parla diffusamente nel pezzo non a caso dedicato nell’edizione di oggi alla stella del Bologna, pur precisando che l’eventuale operazione non è semplice. Infatti, l’eventuale arrivo di Zirkzee alla Juventus andrebbe finanziato con una cessione dolorosa e in questo senso tutti gli indizi portano a Dusan Vlahovic, che andrà a percepire sempre di più negli ultimi due anni di contratto in bianconero.

Calciomercato Roma news/ Ricky Massara torna come direttore sportivo? (Oggi 22 dicembre 2023)

Naturalmente si può aprire il dibattito se valga la pena dare l’addio a Vlahovic per prendere Zirkzee: sicuramente dal punto di vista strettamente economico ci potrebbe essere un guadagno per la Juventus, l’età è molto simile (2000 Vlahovic, 2001 Zirkzee) e sicuramente il serbo è esploso ben più precocemente ad alti livelli, per cui già da anni è tra gli attaccanti spicco a livello europeo, mentre l’esplosione di Zirkzee sta avendo luogo in questi mesi, andando di pari passo con la meravigliosa stagione di tutto il Bologna di Thiago Motta.

Giorgio Scalvini al Real Madrid?/ Calciomercato, l’Atalanta chiede 50 milioni (oggi 21 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL CONFRONTO FRA ZIRKZEE E VLAHOVIC

Parlando di numeri, questa eventuale mossa di calciomercato Juventus porterebbe all’addio di un giocatore come Dusan Vlahovic, che finora in questo campionato ha segnato cinque gol e servito un assist, numeri non esaltanti ma per i quali dobbiamo anche tenere in considerazione che francamente il gioco di Massimiliano Allegri non esalta gli attaccanti. Per Joshua Zirkzee abbiamo invece sette gol e due assist in campionato più un gol e due assist in Coppa Italia, per un totale stagionale di otto reti segnate più quattro assist serviti, però per l’olandese di scuola Bayern Monaco è la prima stagione ad alti livelli.

Calciomercato Juventus News/ Kalvin Phillips difficile, la realtà si chiama Colpani? (21 dicembre 2023)

Per la Juventus sarebbe quindi una sorta di scommessa, agevolata eventualmente anche dal fatto che le cifre dal punto di vista economico sarebbero sicuramente favorevoli alle casse del club bianconero. Di certo, Joshua Zirkzee è tra i preferiti di Cristiano Giuntoli per l’eventuale dopo-Vlahovic. L’altra punta che piace alla Juventus in questo momento è il classe 2000 nigeriano Victor Boniface del Bayer Leverkusen, il quale tuttavia è indicato anche come possibile erede di Osimhen a Napoli e con 16 gol più otto assist per l’attuale capolista della Bundesliga potrebbe richiedere un esborso maggiore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA