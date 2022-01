CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Rinnovi al ribasso per i bianconeri, retroscena Giroud

In casa Juventus il rinnovo di contratto di Paulo Dybala non è l’unica situazione da risolvere in questi giorni di calciomercato. Nell’organico dei bianconeri sono infatti presenti diversi calciatori la cui permamenza non è assicurata per il prossimo futuro visto appunto l’imminente scadenza prevista per giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Oltre all’argentino potrebbero salutare Cuadrado, De Sciglio, Perin, Pinsoglio e Bernardeschi.

Come spiega Calciomercato.com, i dirigenti del club piemontese, che incontreranno i calciatori ed i loro rappresentanti a febbraio secondo quanto recentemente annunciato dall’amministratore delegato Arrivabene, proporanno dei rinnovi con un ribasso del 15% dello stipendio percepito. Il patron Agnelli ed i suoi collaboratori avrebbero infatti deciso di ridurre il pesante monte ingaggi e così facendo potrebbero risparmiare più di sei milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

La Juventus è sempre alla ricerca di elementi importanti da accaparrarsi in fase di calciomercato così da riconfermarsi ogni anno in vetta al panorama europeo. Intervistato dal Corriere dello Sport in vista della gara contro il Milan, l’attaccante francese Olivier Giroud ha confermato di esser stato vicino ai bianconeri nel recente passato, nello specifico nell’estate prima di vincere la Champions League con il Chelsea: “Sì, è successo nell’estate 2020, con Pirlo allenatore, ma ho preferito restare al Chelsea dove volevo giocarmi le mie chance. Visto come si è conclusa la stagione, ho preso la decisione giusta.”

