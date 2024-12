CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, POCO SPAZIO PER ZIRKZEE

Il calciomercato Juventus potrebbe vivere un vero e proprio cambio della guardia in attacco. Infatti Joshua Zirkzee potrebbe incrociare nuovamente Thiago Motta nel suo cammino dopo la strepitosa annata con il Bologna. La qualificazione in Champions League da parte dei rossoblu ha visto l’olandese come uno dei protagonisti principali con ben 11 gol e 4 assist in 34 partite, un bottino che ha contribuito a riportare i felsinei a giocarsi la manifestazione europea più importante.

Calciomercato Juventus/ Giuntoli ci prova per Disasi del Chelsea. Mbangula sul mercato (24 dicembre 2024)

Le strade si sono poi sperate in estate dove Joshua è partito per Manchester, sponda United. Fin qui 3 reti e 1 assist in 17 presente, ma la cosa più negativa è la poca stabilità del suo futuro in Inghilterra, a maggior ragione dopo l’arrivo di Amorim.

L’ex tecnico dello Sporting, ora appunto ai Red Devils, non sembra apprezzare troppo Zirkzee che dal suo arrivo ha disputato solamente tre partite su nove da titolare, poco per un calciatore costato più di 40 milioni qualche mese fa.

Calciomercato Napoli/ Conte vuole Fagioli. La Juventus spara alto e chiede 20 milioni (23 dicembre 2024)

Per questo il calciomercato Juventus potrebbe muoversi in direzione attacco. I bianconeri, secondo calciomercato.com, potrebbero sfruttare la chiave Kia Joorabchian ovvero l’agente di Zirkzee che ha buoni rapporti con i bianconeri.

Bisognerà però in tutto ciò fare attenzione alla concorrenza di calciomercato perché Joshua naturalmente non piace solo alla Juventus. Potrebbe essere addirittura un derby italiano con il Napoli, pronto all’assalto dopo la cessione programmata di Osimhen.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC PIACE IN INGHILTERRA

Naturalmente il calciomercato Juventus, in caso di arrivo di Zirkzee, dovrà capire cosa fare di Vlahovic. Tenerli entrambi è innanzitutto molto dispendioso a livello economico poiché Dusan guadagna 12 milioni mentre Zirkzee 3 e mezzo più le commissioni del caso.

Calciomercato Juventus/ Tomori è il nome per la difesa. Giuntoli spinge per il prestito (23 dicembre 2024)

Altro aspetto importante è legato al campo: Zirkzee naturalmente vorrebbe evitare di accumulare troppa panchina come sta facendo a Manchester dove la figura dell’ex Atalanta Hojlund lo sta pian piano oscurando completamente.

Ergo se arriva uno, esce l’altro ed ecco che la Premier League torna protagonista. Arteta vuole per il suo Arsenal una punta di spessore, capace di finalizzare il grande gioco che una squadra così collaudata come i Gunners mette in mostra praticamente ogni volta che scende in campo.

D’altronde Vlahovic è un pallino dell’Arsenal già dai tempi della Fiorentina. In molti si ricorderanno che fu proprio il club di Londra a imbastire un testa a testa sul mercato con la Juventus per il serbo, prima di firmare per i bianconeri.

Ora le cose potrebbero cambiare e se non dovesse arrivare il fantomatico rinnovo alla Juve, a quel punto i pezzi del puzzle del calciomercato Juventus si incasserebbero alla perfezione con il passaggio di Vlahovic all’Arsenal e l’arrivo di Zirkzee a Torino.