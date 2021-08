CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Spunta Keylor Navas per la porta, ecco il prezzo di Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PREZZO DI CRISTIANO RONALDO

Il tormentone di calciomercato relativo alla possibile partenza di Cristiano Ronaldo dovrebbe tenere banco in casa Juventus fino alla chiusura della finestra in programma per il 31 di agosto. Stando alle indiscrezioni più recenti, i bianconeri avrebbero ormai fissato il prezzo del cartellino del fuoriclasse portoghese a 25 milioni di euro, ricordando che la Vecchia Signora risparmierebbe inoltre 30 milioni di euro lordi non dovendo più pagargli lo stipendio. Le varie opzioni di Ronaldo riguardano un eventuale ritorno a Manchester, dove il suo agente spera di riallacciare i contatti con lo United o discutere con il City che cerca sempre di aggiudicarsi Harry Kane dal Tottenham. Se il Real Madrid rimane un’alternativa quasi da scartare, resta invece viva la pista che porterebbe CR7 al Paris Saint-Germain, dove l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi ha da poco rimediato un infortunio che lo dovrebbe tenere fermo ai box per 3/4 settimane.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KEYLOR NAVAS PER LA PORTA

La Juventus sta cercando di sistemare l’organico in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato ed i problemi evidenziati da Wojciech Szczesny alla prima giornata nel pareggio ottenuto contro l’Udinese starebbero portando i bianconeri a pensare di prendere un nuovo portiere. Secondo quanto rivelato da Don Balon infatti, la Vecchia Signora potrebbe tentare di aggiudicarsi Keylor Navas del Paris Saint-Germain dato che l’ex madridista ha giocato sì le prime gare ufficiali con i parigini che però dovrebbero affidarsi a Gianluigi Donnarumma per il resto della stagione. Lo stesso Campione d’Europa ha confermato nelle scorse ore di essere nella Capitale francese per giocare e se Navas dovesse finire in panchina, allora il trentaquattrenne con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 potrebbe anche decidersi di trovarsi una nuova sistemazione, magari sposando la causa della Juventus. Il PSG in questo modo potrebbe risparmiare su un ingaggio importante ed aprire i discorsi per Cristiano Ronaldo.

