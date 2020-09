Calciomercato Juventus/ Suarez c’è: manca solo il passaporto. Intanto Kean aspetta…

Il calciomercato Juventus attende: è ormai intesa totale per l’arrivo di Luis Suarez, ma manca il pezzetto fondamentale senza il quale crollerà tutto il castello. Non si parla di altre trattative: il problema, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è il passaporto. Nella Liga spagnola al Pistolero bastava quello della moglie Sofia Balbi, il cui padre è friulano, per essere considerato comunitario; non nella nostra Serie A, serve che anche lui ottenga il passaporto italiano e, perché sia così, dovrà superare un esame online. Come sappiamo, la Juventus ha già occupato i due slot di extracomunitario: per arrivare Suarez dovrà avere l’altro status, e dovrà ottenerlo entro il 5 ottobre cioè il giorno in cui chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Se le indiscrezioni del momento sono vere, è l’unica cosa che manca: per il resto sono tutti d’accordo, nel frattempo l’attaccante uruguaiano si sta allenando con il Barcellona – che gli ha già dato il benservito, per bocca del nuovo allenatore Ronald Koeman – per farsi trovare pronto quando finalmente potrà iniziare la sua nuova avventura. La Juventus è forte della sua volontà, come avevamo già sottolineato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: KEAN ASPETTA

Nel frattempo il calciomercato Juventus deve risolvere la cessione di Gonzalo Higuain: qui la questione potrebbe essere più complessa. La destinazione del Pipita sarà l’Inter Miami, attualmente ultima in classifica nella Eastern Conference della MLS: ci è già andato Blaise Matuidi e i bianconeri stanno per piazzarvi la seconda cessione, ma l’attaccante argentino chiede come buonuscita i 7,5 milioni che gli spetterebbero per l’ultimo anno di contratto. La Juventus invece spera di ridurre questa cifra; trattando si potrebbe arrivare ad una conclusione positiva ma bisognerà vedere quando. Nel frattempo, Moise Kean aspetta: secondo quando racconta Tuttosport il classe 2000, in uscita dall’Everton, avrebbe rifiutato un’offerta del Borussia Dortmund perché il suo primo (e forse unico) desiderio sarebbe quello di tornare a giocare con la squadra in cui è cresciuto. I bianconeri però non vorrebbero impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo, chiedendo un prestito all’Everton che invece sarebbe più propenso a incassare. Kean dunque aspetta di conoscere il suo destino con la speranza di tornare a Torino, la Juventus potrebbe accontentarlo per implementare il parco attaccanti ma prima avrà bisogno di vendere, ed ecco perché l’affare Higuain è particolarmente importante.



