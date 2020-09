Calciomercato Juventus/ Suarez in pole per l’attacco, ma spunta il nome di Cavani

Il calciomercato Juventus in questo momento sta sfogliando la classica margherita per il nome del suo attaccante: Luis Suarez, Edin Dzeko o qualche nome a sorpresa? Se dovessimo azzardare un’ipotesi, diremmo che il Pistolero è in vantaggio: gli unici termini da chiarire riguardano il Barcellona – al netto del passaporto italiano che però è questione facilmente risolvibile – nel senso che la società blaugrana vorrebbe un minimo indennizzo da parte bianconera (la quale sarebbe disposta a versarlo) ma Suarez chiede la rescissione del contratto con conseguente buonuscita. Il fatto che Leo Messi resti è secondario: Ronald Koeman aveva chiarito all’uruguaiano il suo futuro ben prima che Leo dichiarasse i propositi di addio, poi rientrati in maniera contingente. Dunque se non si arriverà allo scontro, Juventus e Suarez sono già d’accordo; del resto l’intesa si era già creata con Edin Dzeko, ma il bosniaco esattamente come un anno fa (allora la trattativa era con l’Inter) potrebbe restare alla Roma dopo essere stato ad un passo dalla cessione, tanto che la società giallorossa starebbe già valutando di vendere Jordan Veretout (piace al Napoli) se il capitano dovesse fare un’altra stagione a Trigoria. Dicevamo poi degli altri nomi che potrebbero riguardare l’attacco della Juventus:uno di questi riguarda anche Edinson Cavani.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SI PARLA ANCORA DI MORATA

Il Matador è una possibilità per il calciomercato Juventus: ha scelto di fermarsi subito senza giocare la Champions League nel post-lockdown, sembrava ad un passo dal Benfica ma la trattativa si è arenata, così l’uruguaiano è ancora libero. In tempi non sospetti i bianconeri ci avevano già pensato; sarebbe un’operazione per costi (più o meno) ed età anagrafica simile a quella che riguarda il connazionale Suarez, se non che il suo nome pare scaldare meno i cuori dell’ambiente. Chi scalderebbe non poco i tifosi è Alvaro Morata, mai dimenticato: lo spagnolo però è vincolato all’Atletico Madrid e l’affare non si prospetta per nulla semplice, in più tecnicamente e tatticamente i nomi fatti in precedenza sarebbero più funzionali a completare un tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Detto comunque che chiunque potrebbe giocare insieme a quei due, adesso la Juventus deve decidere perché il tempo inizia a stringere: nel frattempo Suarez si sta allenando regolarmente con il Barcellona ma aspetta di conoscere il suo futuro, anche noi attendiamo che la Vecchia Signora faccia la sua mossa e si lanci in maniera definitiva verso quello che dovrà essere il centravanti che prenderà il posto di Gonzalo Higuain, la cui cessione peraltro non è ancora stata definita.



