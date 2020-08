Suarez alla Juventus?/ Calciomercato, il Pistolero viene proposto dal Barcellona

Luis Suarez è un nome in grado di scaldare gli animi di calciomercato… ma non della Juventus. C’è stato un periodo in cui i bianconeri avrebbero fatto follie o quasi per il Pistolero: il primo abboccamento risale addirittura a dieci anni fa. Incrocio di Europa League con l’Ajax, club nel quale l’attaccante uruguaiano aveva già iniziato a far parlare di sé: l’affare sarebbe stato possibile ma la dirigenza aveva tentennato, aveva preferito ripiegare su Fabio Quagliarella e sei mesi più tardi il Liverpool era piombato su di lui, soffiandolo alla concorrenza. Nella sua esperienza ai Reds, Suarez è diventato inacquistabile da una Juventus che, nel frattempo, aveva iniziato a mettere insieme scudetti ma doveva ancora crescere sul piano economico e di visibilità europea: certo aveva firmato Carlos Tevez, ma le cifre per l’uruguaiano erno ben diverse e non accessibili. Ancor più quando il Pistolero è finito a Barcellona: un attaccante fuori portata, e non solo per il mondo bianconero.

Adesso le cose sono cambiate: a Barcellona è iniziata la rivoluzione. Ancor prima che Leo Messi comunicasse il clamoroso proposito di addio, Ronald Koeman aveva parlato chiaramente con Suarez facendogli capire di poter fare a meno di lui nel nuovo progetto blaugrana. A questo punto, l’attaccante sta trattando la risoluzione del contratto: su questo particolare bisogna essere cauti, perché se la società dovesse perdere la battaglia legale con Messi rischierebbe di perdere due fenomeni senza guadagnarci un euro. Tuttavia, per il momento si ragiona sulla base di un parametro zero: d’altro canto ci sono i 15 milioni annui che l’uruguaiano percepisce come ingaggio. Sicuramente a 33 anni e mezzo, e avendo già avuto una carriera niente male, l’ipotesi potrebbe anche essere quella di una riduzione; però, acquistarlo rimane difficile e, a conferma di questo, c’è il fatto che le principali testate riportano che in questo momento è il Barcellona a doversi spendere per proporre il suo giocatore. Da indiscutibile e fondamentale a peso economico: succede anche questo, Suarez non è il primo e non sarà l’ultimo.

LUIS SUAREZ ALLA JUVENTUS?

Ad ogni modo, i blaugrana hanno bussato anche alla porta della Juventus: i bianconeri hanno vinto nove scudetti consecutivi, giocano la Champions League per vincerla e Suarez andrebbe a completare un tridente che prevede Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Mica male davvero, ci sarebbero tutte le premesse per un reparto esplosivo. Peccato che la società torinese abbia per il momento risposto picche, o almeno avrebbe fatto sapere al Barcellona che il calciatore sicuramente piace, ma le priorità attualmente sono altre. Ovvero Edin Dzeko, il cui cartellino costerebbe 10 milioni e che guadagna circa la metà del Pistolero. Vero che ha dieci mesi in più, ma rappresenta anche un elemento che nel gioco di Andrea Pirlo sarebbe più utile, almeno questo è quanto trapelato dalle prime indicazioni che l’allenatore della Juventus avrebbe riferito alla società. Dunque al momento Suarez non trova una squadra, e questa è una notizia che presa in assoluto può suonare certamente come incredibile: dovrà aspettare ancora molto o riuscirà ad accasarsi altrove?



