CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ufficiale Vlahovic, Tottenham su Bentancur e Kulusevski

CALCIOMERCATO JUVENTUS: VLAHOVIC E LE MOSSE DEGLI SPURS

La Juventus ha senza dubbio messo a segno il colpo più importante di questa sessione di calciomercato invernale con l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Il centravanti serbo ha deciso di vestire la maglia dei bianconeri che hanno versato ai viola toscani ben 70 milioni di euro più bonus, accontentando la richiesta dei toscani dopo un tira e molla durato alcune settimane e che ha visto protagonista anche l’agente del calciatore, il procuratore Ristic, ed il direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, nella serata di ieri è arrivato anche l’annuncio ufficiale del suo approdo a Torino: “Vlahovic è bianconero! 20 gol in 24 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, nella prima parte del 2021/2022. E diventano 41, in 64 apparizioni, se andiamo a sommarli a quelli della stagione 2020/2021. Questi sono soltanto alcuni numeri, che possono essere racchiusi in due parole: attaccante totale. O, se preferite, Dušan Vlahovic, che da oggi è ufficialmente bianconero.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe non essersi concluso con l’arrivo di Vlahovic. I bianconeri potrebbero completare anche qualche cessione se si pensa alle recenti indiscrezioni che vorrebbero Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur in procinto di passare al Tottenham. Il centrocampsita uruguaiano sarebbe stato chiesto in prestito dal direttore dei londinesi Paratici ricevendo una risposta negativa da parte della Vecchia Signora che vorrebbe solamente cederlo con la certezza di ottenere fino a 40 milioni di euro, come si ipotizzava con l’Aston Villa. Gli spurs stanno quindi provando ad aggiudicarsi il ventunenne svedese in prestito ma con obbligo di riscatto condizionato.

