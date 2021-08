CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Venerdì nuovo incontro per Locatelli, Pjanic in attesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NUOVO INCONTRO PER LOCATELLI

La Juventus continua a premere con il Sassuolo per aggiudicarsi Manuel Locatelli entro la chiusura del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri dovrebbero incontrare i neroverdi per la quarta volta il prossimo venerdì a Torino per proseguire i colloqui riguardanti quest’operazione in un meeting che dovrebbe vedere protagonisti il direttore dell’area sportiva Cherubini, l’amministratore delegato Arrivabene da una parte e l’ad Carnevali dall’altra così da poter continuare il buon rapporto che ha fruttato parecchio alle due società negli ultimi anni. La distanza tra domanda e offerta, che non arriverebbe ai 30 milioni di euro di parte fissa, potrebbe essere colmata con l’inserimento del giovane Filippo Ranocchia come contropartita tecnica essendo lui stesso un centrocampista come Locatelli che gli emiliani potrebbero far crescere maturando senza troppe pressioni. Intanto il Barcellona avrebbe aperto all’addio di Miralem Pjanic ma lo stipendio da 8,5 milioni di euro a stagione frena il ritorno in Piemonte del bosniaco con i due club che starebbero valutando come distribuirsi al meglio l’ingaggio dell’ex romanista.

Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, raggiunta l'intesa con il Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BONUCCI SU RONALDO E PJANIC

La dirigenza della Juventus sta lavorando per garantire al nuovo allenatore Massimiliano Allegri una rosa altamente competitiva per la stagione che sta ormai per cominciare. Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo resterà in bianconero onorando il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, mentre a centrocampo i bianconeri potrebbero riabbracciare Miralem Pjanic, del quale si parla da tempo del possibile addio al Barcellona. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore juventino Leonardo Bonucci ha parlato di questi argomenti spiegando: “Il PSG è un dream team, ha messo insieme tanti grandissimi giocatori. I singoli sicuramente ci sono, ma non sarà facile fare il gruppo che poi porta alla vittoria. Noi da parte nostra abbiamo l’obiettivo di crederci e di arrivare il più avanti possibile. Penso che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto anche se Messi non fosse andato a Parigi. Per noi è un valore aggiunto e sono sicuro che quest’anno, più di quelli passati, ci aiuterà ad arrivare in fondo a tutti gli obiettivi. Se a Barcellona ho parlato con Pjanic? Ci siamo salutati, ma senza parlare di mercato. Si parla come amici, non come ex compagni. Lui è un grande giocatore, dovesse tornare sarebbe sicuramente un valore importante per il gruppo e per la squadra.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ De Sciglio e Rugani verso la permanenza in bianconeroCalciomercato Juventus/ All-in su Locatelli, Pjanic arriva se parte Ramsey

© RIPRODUZIONE RISERVATA