CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OGGI LA CHIUSURA CON IL NIZZA PER TODIBO

Sono ore caldissime nel calciomercato Juventus con i bianconeri vicinissimi alla chiusura con il Nizza per l’acquisto del difensore francese Jean-Clair Todibo che andrebbe a completare la retroguardia dei bianconeri. In queste ore è prevista un incontro a distanza tra Cristiano Giuntoli e il Nizza dove verranno limati gli ultimi dettagli di questa lunga trattativa destinata a portare un nuovo difensore alla corte di Thiago Motta in vista della prossima stagione e del debutto in Serie A con il Como.

Con le prossime uscite di Huijsen e Soulé, i bianconeri sbloccheranno il loro calciomercato permettendo la chiusura di diverse operazioni in entrata come quella che porterà Todibo a Torino con la basa di un prestito oneroso tra i 5 e i 10 milioni ed un diritto di riscatto intorno ai 30 milioni che diventerà obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati. L’operazione che porterà Todibo alla Juventus costerà intorno ai 40 milioni per i bianconeri che hanno deciso di puntare tutto sul francese dopo aver perso la possibilità di prelevare Riccardo Calafiori dal Bologna.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI DEVONO CEDERE PER COMPLETARE LA ROSA

In questo calciomercato Juventus, le uscite saranno fondamentali per finanziare il mercato in entrata con diversi esuberi e stipendi pesanti ancora da liberare per poter intervenire ancora e completare la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta. Su tutti, l’esubero più pesante è Federico Chiesa che sta cercando una sistemazione con la Juventus che vuole cederlo prima della scadenza del suo contratto per guadagnare più soldi possibili dalla sua vendita.

La Juventus della prossima stagione sta diventando sempre più realtà e, con l’acquisto di Todibo, si può dire completato il reparto difensivo da mettere a disposizione di un Thiago Motta pronto a lottare per lo Scudetto già alla prima stagione.