CALCIOMERCATO LAZIO/ Basic, ora si può trattare con il Bordeaux

Una delle zone del campo in cui la Lazio vuole migliorarsi in questa finestra di calciomercato è senza dubbio la propria mediana e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti hanno messo nel mirino Toma Basic, di proprietà del Bordeaux. Inizialmente sembrava che i Girondini potessero svendere il loro calciatore a causa dei problemi finanziari che parevano condannarli alla Ligue 2 ma il ripristino del loro status di squadra della Ligue 1 ha cambiato la situazione rallentandone il buon esito. Come rivelato da Radiosei, la proprietà del Bordeaux dovrebbe ufficialmente passare in queste ore da King Street Capital Management a Gerard Lopez così che l’ex numero uno del Lilla possa dare il via libera al mercato della sua nuova società. L’intento del direttore sportivo laziale Tare sarebbe quello di aggiudicarsi il ventiquattrenne croato per 10 milioni di euro, ovvero 7 di base fissa più 3 milioni di bonus, puntando soprattutto sulla volontà stessa di Basic, con il quale l’intesa ci sarebbe già da tempo visto che dovrebbe guadagnare 1,5 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni.

La Lazio mira a potenziare il proprio reparto avanzato nel corso di questo calciomercato estivo e per questa ragione si è giù assicurata Felipe Anderson. Ritornato dal West Ham dopo l’esperienza in Premier League, il brasiliano verrà presumibilmente impiegato con gran continuità nel 4-3-3 adottato dal tecnico Maurizio Sarri e del suo ritorno a Formello ha parlato pure l’ex centrocampista Cristian Ledesma. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’argentino ha offerto la sua opinione sul mercato laziale spiegando: “Qualcosa manca e hanno sicuramente Sarri e il presidente avranno fatto il punto. Prima bisogna capire se si venderà qualche pezzo, tipo Correa che però è ancora in squadra. In questo momento storico inoltre è difficile acquistare, bisognerà valutare diversi aspetti. Felipe Anderson è un amico e il suo ritorno non può che rendermi felicissimo. E poi la Lazio si ritroverà un giocatore più maturo, che ha fatto esperienze internazionali e potrà dare una mano. Viene da un anno così così al Porto ma al West Ham ha fatto benissimo.”

