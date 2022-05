Calciomercato Lazio news/ Carnesecchi è il primo obiettivo in porta (ultime notizie)

Calciomercato Lazio, Carnesecchi è la prima scelta per la porta

La Lazio cerca disperatamente un portiere nella prossima sessione di calciomercato, dopo le prestazioni non convincenti nel corso della stagione 2021/22 di Thomas Strakosha e Pepe Reina. Il primo obiettivo di Tare e Lotito è il gioiellino italiano Marco Carnesecchi, che ha conquistato la promozione in A da protagonista, difendendo la porta della Cremonese nell’ultimo campionato di Serie B. Il classe 2000 è di proprietà dell’Atalanta, ed i biancocelesti dovranno trattare con il club bergamasco se vorranno acquistare il calciatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Carnesecchi avrebbe accettato la proposta della Lazio, convinto dal progetto tecnico, dalla possibilità di lavorare con un allenatore come Maurizio Sarri e dal fatto che Roma sia la miglior piazza per crescere. La richiesta della Dea si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre la dirigenza biancoceleste è ferma a 9 milioni più bonus. Rimangono, dunque, da limare il valore dei bonus e gli ultimi dettagli, ma è una trattativa che sembra andare verso la fumata bianca. Restano sullo sfondo le opzioni Sergio Rico e Vicario.

Calciomercato Lazio, fissate le visite mediche di Marcos Antonio

La Lazio ha chiuso il primo acquisto ufficiale ed infiamma il calciomercato estivo: Marcos Antonio arriva dallo Shaktar Donetsk per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore è atteso nella capitale nei prossimi giorni, e nel week end potrebbe già effettuare le visite mediche. Il primo regalo per Maurizio Sarri è, dunque, un centrocampista molto giovane, classe 2000, che andrà a prendere il posto di Lucas Leiva nell’immaginario tattico dell’ex allenatore di Juventus e Napoli.

Il brasiliano è un regista brevilineo, che ama giocare come perno basso di centrocampo. Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, il giocatore aveva totalizzato 28 presenze realizzando 3 gol ed un assist in tutte le competizioni. Dopo il rinnovo di Patric, i contatti con Romagnoli e i colloqui con l’Atalanta per Carnesecchi, dunque, ecco Marcos Antonio. Una Lazio letteralmente scatenata in questo mercato, che è pronta a stupire tutti con Lotito e Tare in prima linea. Resterà, ora, da capire il futuro della stella della squadra: Sergej Milinkovic-Savic.











