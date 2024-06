CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Bufera Kamada, è addio. Rottura con Tudor, arriva Palladino? (1 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SCOPPIA IL CASO KAMADA

Il calciomercato della Lazio si accende come al solito in maniera inaspettata, ribaltando situazioni che parevano già definite. Come quello del rinnovo di contratto di Daichi Kamada, dato per fatto nei giorni scorsi e invece sfumato nelle ultime 24 ore. La Lazio aveva chiesto il prolungamento dell’accordo secondo i criteri già definiti nella passata stagione, con Kamada che avrebbe dovuto far scattare la clausola di rinnovo per tre anni. E’ stato invece richiesto un nuovo accordo annuale e una clausola rescissoria molto bassa, condizioni ritenute inaccettabili dal club.

Il direttore sportivo del club biancazzurri, Angelo Fabiani, ha spiegato ai canali ufficiali della società: “Lo scorso anno l’entourage di Kamada ha posto delle condizioni, cioè di sottoscrivere un contratto annuale da ridiscutere poi al 30 maggio. Ieri è scaduto il tempo per il rinnovo e ci hanno chiesto di riproporre le stesse condizioni: io non mi faccio ricattare da nessuno, non accetto estorsioni. Ho detto: “La porta è quella”. Se io sottostavo per l’ennesima volta a questa condizione, se ne sarebbe potuto andare per 100 euro precludendomi la possibilità di venderlo a un altro club. Questa è una condizione inaccettabile“.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ROTTURA CON TUDOR, SI PENSA A PALLADINO?

Un’altra questione scottante per il calciomercato della Lazio è quella relativa a Mattéo Guendouzi: gli attriti con il tecnico Tudor, risalenti alla precedenza esperienza del centrocampista francese all’Olympique Marsiglia, sembravano aver lasciato strascichi pesanti e in molti indicavano come partente il giocatore, ma Fabiani ha voluto spazzare via i dubbi: “Guendouzi rimane alla Lazio. Quando abbiamo preso Tudor il tecnico sapeva di trovare Guendouzi e soprattutto che il calciatore si era fatto valere, diventando un beniamino dei tifosi, dunque si proseguirà insieme“.

Con Luis Alberto in partenza verso il Qatar e Felipe Anderson già al Palmeiras, dopo il caso-Kamada il direttore sportivo della Lazio ha voluto dunque spazzare via i dubbi su una possibile smobilitazione in questo calciomercato, visto che per molti giocatori si era parlato di una incompatibilità con Igor Tudor. Compreso Rovella, che invece Fabiani ha indicato come punto fermo per il futuro: “Vorrei dieci giocatori come Rovella, Il suo spirito deve essere un esempio”. La vera bomba di calciomercato in casa Lazio è la rottura con Tudor: vedremo se nelle prossime ore si andrà spediti su Palladino.











