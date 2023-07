Calciomercato Lazio News/ C’è bagarre per Dia. Idea Orsolini, Berardi si allontana (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO: IL MILAN SI INSERISCE PER DIA

In attesa della decisione su Milinkovic-Savic, il calciomercato Lazio comincia a muoversi. Ovviamente una possibile partenza o meno del centrocampista serbo cambierebbe eccome i piani a Formello, ma non può tutto dipendere solo dal Sergente. Per questo la società capitolina avrebbe iniziato a guardarsi intorno per costruire una squadra all’altezza per tre competizioni tra cui la Champions League. Uno dei temi che è spesso stato dolente è quello del vice Immobile.

La Lazio sa che il bomber campano non può garantire l’integrità fisica di una volta come dimostrato quest’anno. Al tempo stesso altre spese pazze alla Muriqi vanno evitate per non creare problemi alle casse di Lotito ed è per questo che stavolta si vuole puntare su qualcosa di più sicuro possibile. Ed è da qui che spunta l’idea legata a Boulaye Dia: l’attaccante della Salernitana arriva da una stagione magica con salvezza tranquilla e 16 gol in campionato. La concorrenza però c’è e da qualche giorno sembra essersi inserito prepotentemente il Milan alla caccia di un’alternativa valida a Giroud dopo il flop di Origi. La clausola del senegalese è di 25 milioni, raccogliendo l’interesse seppur più pacato anche da parte di Roma e Fiorentina. Insomma, una vera e propria bagarre per accaparrarsi una delle sorprese più piacevoli dello scorso campionato di Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO: IL PUNTO SU ORSOLINI E BERARDI

Sugli esterni offensivo il calciomercato Lazio si muove su più fronti. Fino a qualche tempo fa sembrava Domenico Berardi l’obiettivo numero uno dei biancocelesti, ma l’amministratore delegato del Sassuolo Andrea Carnevali ha smentito l’interesse della Lazio sul classe 1994. E’ possibile che questo passo indietro da parte della squadra di Sarri è dovuto ad una richiesta troppa alta da parte della società emiliana che vuole guadagnare il più possibile su un’ipotetica cessione della propria stella.

Cambia dunque l’obiettivo, ma non la regione. Si rimane sempre in Emilia seppur spostandoci verso Bologna dove Riccardo Orsolini è reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera. L’esterno di Ascoli Piceno è arrivato a completare la sua quinta stagione e mezzo in rossoblu dopo quelle ad Ascoli e i sei mesi senza trovare troppo spazio all’Atalanta. I biancocelesti avrebbero offerto 7 milioni di euro più bonus per accaparrarsi Orsolini, ricevendo un secco no da parte del Bologna che ne chiede 15. La differenza c’è ed è anche abbastanza importante, ma si pensa che sui 12/13 si dovrebbe riuscire a trovare un accordo tra le parti. Da non escludere l’inserimenti di Cancellieri che offrirebbe al Bologna un’alternativa sul campo oltre ad una parte economica.

