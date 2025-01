CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DOPO LA DELUSIONE FAZZINI, TUTTO SU CASADEI?

Il calciomercato Lazio è sempre rivolto alla ricerca di un centrocampista e, dopo il no dell’Empoli per Fazzini, si riaccende una pista che porterebbe a un talento delle Nazionali azzurre giovanili. Cesare Casadei potrebbe presto tornare in Serie A. Il centrocampista classe 2003 del Chelsea, cresciuto nelle giovanili dell’Inter ma senza mai esordire nel massimo campionato italiano, è al centro delle attenzioni di diversi club. Durante la conferenza stampa pre-FA Cup contro il Morecambe, l’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, ha confermato la possibilità di una sua partenza: “Sta valutando la possibilità di andarsene”, ha dichiarato.

Dopo che il Napoli ha deciso di abbandonare la pista Casadei, il giocatore finisce nel mirino del calciomercato Lazio. Il Chelsea, dal canto suo, sembra disposto a cedere Casadei con una formula che potrebbe agevolare un ritorno in Italia. Si parla di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, i Blues intendono inserire una clausola di recompra per mantenere il controllo sul talento italiano. Per riportare Casadei in Italia, la valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, rendendo l’operazione ancora tutta da definire.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ISAKSEN FATICA A SBOCCIARE

Per quanto riguarda il calciomercato Lazio in uscita, Gustav Isaksen potrebbe lasciare il club. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno d’attacco danese è finito nel mirino di Bologna e Celtic. Nonostante il suo ruolo da titolare nell’organico di Marco Baroni, il club biancazzurro sarebbe disposto a considerare una cessione, soprattutto per risolvere questioni legate alla liquidità e alla lista della Serie A, liberando così spazio per eventuali nuovi acquisti. Al momento, però, con entrambe le squadre interessate non c’è ancora una trattativa concreta, ma l’interesse potrebbe presto trasformarsi in movimenti di mercato.

Acquistato dal Midtjylland per 12 milioni di euro un anno e mezzo fa, Isaksen non ha ancora espresso appieno il suo potenziale. Il gol segnato al Napoli il mese scorso rappresenta uno dei pochi momenti di rilievo della sua avventura in biancoceleste. In 18 mesi con la Lazio, Isaksen ha collezionato 6 gol e 7 assist, un bottino che non ha pienamente soddisfatto le aspettative generate dal suo arrivo. Il giocatore ha più volte ribadito di trovarsi bene a Formello e di voler diventare un elemento chiave per il club, ma l’eventualità di un addio, alle condizioni attuali, non susciterebbe particolari rimpianti.