CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CASTROVILLI E BASIC VERSO L’ADDIO

Si preannuncia un mese di affari soprattutto in uscita per il calciomercato Lazio, stando a quanto emerso nelle scorse ore tramite le varie indiscrezioni. I biancocelesti stanno infatti valutando le cessioni di quegli elementi che non hanno sin qui fornito le garanzie auspicate al tecnico Baroni con l’intento ora di trovarsi una nuova sistemazione e tornare dunque a giocare da titolari. Chi figura in questo elenco di calciatori è senza dubbio Toma Basic, ventottenne croato che non è mai stato impiegato dall’inizio di questa stagione 2024/2025 neanche per un minuto tra campionato, coppa Italia e Champions League.

Tesserato almeno fino al termine della prossima annata calcistica, e dunque fino al giugno del 2026, Basic piace sia al Verona che all’Empoli ma il suo elevato ingaggio potrebbe spingerlo verso altri campionati trasferendosi in Francia, Spagna o Turchia. Un elemento che potrebbe a sua volta lasciare Formello a centrocampo è Gaetano Castrovilli, arrivato in estate dalla Fiorentina a parametro zero ma sinora incapace di lasciare il segno come invece si poteva credere. Il ventisettenne non ha ancora preso la decisione di abbandonare la Lazio, preferendo giocarsi ancora le sue carte, ma intanto Udinese, Genoa e Torino sarebbero intenzionati ad aggiudicarselo se dovesse rescindere il suo attuale contratto.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, OBIETTIVO FAZZINI DELL’EMPOLI

Se da un lato il centrocampo potrebbe perdere un paio di elementi, dall’altro il calciomercato Lazio potrebbe pure accogliere nuovi volti proprio in quel reparto. L’obiettivo del club di Lotito in questo senso dovrebbe essere stato indicato in Jacopo Fazzini, ventunenne dell’Empoli. I toscani stanno volando alto in questa stagione anche grazie al rendimento offerto dal classe 2003 originario di Massa e sotto contratto fino a giugno 2027 avendo anche segnato due reti in Coppa Italia. La Lazio avrebbe già effettuato un sondaggio con l’Empoli per accaparrarselo secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport.

Già protagonista con la maglia della Nazionale italiana Under 21, Fazzini viene tuttavia valutato intorno ai 15 milioni di euro dai toscani e questo aspetto potrebbe convincere i biancocelesti a guardare altrove per migliorarsi in mediana. Rimangono infatti ancora in corsa anche altri profili come ad esempio Reda Belahyane dell’Hellas Verona, Michael Ijemuan Folorunsho del Napoli, Morten Frendrup del Genoa, Cesare Casadei del Chelsea e Valentin Atangana del Reims.