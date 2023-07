Calciomercato Lazio News/ Kamada non arriva. E Sow ancora vacilla… (27 luglio 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: DJIBRIL SOW IN ARRIVO?

Il calciomercato Lazio sembra essere ormai nel momento cruciale della stagione. I presunti problemi tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito paventati nei giorni scorsi pare che abbiano segnato la svolta. Il presidente della Lazio, il quale ha sempre promesso rinforzi in vista della Champions League, sta definendo diverse operazioni avviate da tempo, non senza ritardo. L’affare che sembra in dirittura d’arrivo è quello di Djibril Sow, centrocampista dell‘Eintracht Francoforte. Fino a ieri lo sbarco dello svizzero sembrava definito ma nelle ultime ore sono iniziati a trapelare dubbi.

Da Formello aspettano i documenti non ancora arrivati. L’affare è diventato un mistero. Le visite mediche del giocatore, ipotizzate per venerdì, con tutta probabilità non andranno in scena. Motivo? Sembra che su Sow sia piombato il Siviglia che avrebbe incontrato, tramite il suo direttore sportivo Orta, il centrocampista per provare a convincerlo. Corsa a due o solo un tentativo disperato degli andalusi? Prossime ore decisive.

PER KAMADA NESSUNO SPIRAGLIO

Un altro nome accostato al calciomercato della Lazio è quello di Daichi Kamada, ancora alla ricerca della sua nuova avventura professionale dopo la fine della storia d’amore con l’Eintracht Francoforte. Il nazionale giapponese aveva raggiunto un accordo con il Milan ma l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha cambiato totalmente lo scenario fino alla definitiva rottura.

Nelle ultime settimane il club capitolino aveva iniziato a lavorare seriamente su Kamada su precisa indicazione di Maurizio Sarri. Nell’ultimo incontro andato in scena tra il presidente Claudio Lotito e l’agente del giocatore Roberto Tukada è arrivata la rottura definitiva. L’entourage del giocatore ha chiesto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione sportiva, 5 milioni di commissioni e un premio alla firma. Le condizioni sono state considerate eccessive dalla Lazio che ha deciso di interrompere la trattativa.

