Calciomercato Lazio News/ Lotito “fissa” il prezzo per Milinkovic-Savic, conferma possibile.. (1 luglio 2023)

Calciomercato Lazio News, Lotito fissa il prezzo per Milinkovic-Savic: non si esclude la permanenza in biancoceleste

E’ tempo di calciomercato anche in casa Lazio, dove tiene banco il futuro di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce Il Tempo, non si può escludere che alla fine il centrocampista possa rimanere nella capitale anche per la prossima stagione. Ne sarebbe felicissimo, ovviamente, mister Maurizio Sarri, che in caso di eventuale cessione alla Juventus perderebbe un tassello fondamentale del suo scacchiere. La scadenza contrattuale non sembra preoccupare più di tanto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che come al solito si conferma una botte cara.

Calciomercato Lazio News/ Torreira nome caldo, Milinkovic-Savic è un rebus (venerdì 30 giugno 2023)

Per cedere il giocatore non considererà cifre o proposte inferiori ai trentacinque-quaranta milioni di euro. Dunque, a queste condizioni, non si può dare per scontata la partenza di Milinkovic-Savic, che al contrario sembra destinato a rimanere nella Lazio. Sarebbe senza dubbio il miglior innesto per il tecnico toscano, che vuole puntare in alto anche la prossima stagione.

Calciomercato Lazio News/ Torreira in dirittura d'arrivo, assalto anche a Marcos Leonardo (28 giugno 2023)

Calciomercato Lazio News, il saluto di Luka Romero per ringraziare il club: “Tifosi speciali, qui sono cresciuto come persona”

Tra possibili acquisti e conferme c’è anche chi saluta perché in scadenza contrattuale. Luka Romero, ad esempio, dopo aver preparato le valigie non ci ha pensato due volte a realizzare un post social per salutare i tifosi della Lazio, coi quali ha vissuto grandi emozioni negli ultimi mesi.

“Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia”, le splendide parole dell’esterno argentino, classe 2004, ormai pronto per la sua prossima destinazione: il Milan.

Calciomercato Lazio news/ Zaccagni verso il rinnovo, idea Holm a destra? (22 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA