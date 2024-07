CALCIOMERCATO LAZIO, SI STUDIA IL COLPO FERNANDEZ-PARDO

Il calciomercato Lazio spinge per Fernandez-Pardo. L’esterno offensivo in forza al Genk, classe 2005, è uno degli obiettivi di questo mercato biancoceleste secondo Gianluca Di Marzio. Su di lui, ci sarebbe però anche il Milan.

Alla Lazio piace molto il giocatore anche per via della sua duttilità. Oltre ad un ruolo di ala offensiva, il 18enne può giocare anche da seconda punta. I biancocelesti devono infatti per forza di cose rivisitare il proprio reparto avanzato.

Salutato Immobile destinazione Turchia, la Lazio è rimasta con soli due attaccanti in rosa: Castellanos, che però potrebbe partire, e il neo arrivato Noslin dal Verona. Proprio un ex gialloblu potrebbe approdare a Roma ovvero Simeone.

CALCIOMERCATO LAZIO, DJUKANOVIC VERSO LA STELLA ROSSA

Il calciomercato Lazio è alle prese con importanti considerazioni. Tra acquisti sfumati come quelli di Greenwood e i tanti nuovi arrivi come Tchaouna, Noslin, Nuno Tavares, Castrovilli e Dele-Bashiru, i biancocelesti sono nel vivo del proprio mercato.

Djukanovic era uno dei nomi accostati ai capitolini, ma sull’ala sinistra montenegrina ci sono stati dei rallentamenti. Il giocatore dell’Hammarby non risulta più tra le priorità della Lazio e il colpo potrebbe sfumare definitivamente.

A proposito, la Stella Rossa ha infatti accelerato le operazioni per Djukanovic offrendo tre milioni e mezzo al club svedese, offerta che la Lazio almeno per il momento non sarebbe interessata né a pareggiare né tantomeno a superare.