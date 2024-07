CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE LAURIENTÉ

Il calciomercato Lazio è pronta ad affondare il colpo per Laurienté. I biancocelesti avrebbero in mente di chiudere per 11 milioni, ma il Sassuolo ne vuole 15 più bonus. La trattativa potrebbe portarsi per le lunghe, ma il direttore sportivo Fabiani è ottimista.

D’altronde l’accordo col calciatore è stato trovato a 1,5 milioni di euro a stagione, cifra che accontenta sia il giocatore che il suo entourage. In ogni caso, la Lazio deve liberare un posto in lista tra gli over 22 e Hysaj è il primo indiziato.

Sul fronte cessioni, Cancellieri è molto gradito da Parma e Cagliari. I rossoblu starebbero ora pensando a chiudere per Gaetano del Napoli a 10 milioni dunque potrebbe aver bisogno di qualche cessione prima di provarci seriamente. Il Parma invece potrebbe avere più disponibilità

CALCIOMERCATO LAZIO, SOGNO JAMES RODRIGUEZ

Il calciomercato Lazio sogna un colpo internazionale. James Rodriguez è reduce da un Copa America strepitosa, premiato come miglior giocatore del torneo con la bellezza di sei assist che hanno aiutato la Colombia ad arrivare fino in finale, persa ai tempi supplementari contro l’Argentina.

Il giocatore prima di disputare la magnifica rassegna continentale non stava brillando al San Paolo, ma ora sembra intenzionato a rimettersi in gioco sul serio. Infatti ha rescisso il proprio contratto con il club brasiliano con l’obiettivo di tonnare in Europa.

Chissà che Lotito, scottato dalla beffa Greenwood, non provi il colpo a sorpresa. Naturalmente non ci sarebbe da pagare alcun cartellino, ma l’ingaggio del giocatore potrebbe essere un problema. In ogni caso, come riporta Il Messaggero, la proposta c’è stata.