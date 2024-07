CALCIOMERCATO LAZIO, ISAKSEN VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Lazio è alle prese con diverse situazioni di calciomercato interessanti. Come racconta Il Messaggero, Laurienté si avvicina sempre di più ai biancocelesti. A differenza di Stengs del Feyenoord, ora è il giocatore del Sassuolo ad essere il maggior indiziato per un trasferimento nella Capitale.

I neroverdi, complice la retrocessione in Serie B, non potranno contare su una grande forza a livello contrattuale. Il giocatore francese vuole giocare in Serie A ed è da escludere la sua permanenza in caletteria. Ecco perché la Lazio ci sta provando.

Per un esterno che arriva, uno che se ne va. Gustav Isaksen è cercato da varie squadre e potrebbe cambiare definitivamente pagina dopo un’esperienza tra alti e bassi all’Olimpico. Sul danese spingono forte il Fenerbahce di Mourinho ma anche il Feyenoord.

CALCIOMERCATO LAZIO, SIMONE RILEVA TATY

Il calciomercato Lazio, dopo cinque acquisti, potrebbe considerare l’idea di cedere parte del suo organico. Oltre al già citato Isaksen, i biancocelesti hanno vari giocatori in rosa che non fanno parte del progetto tecnico di Marco Baroni.

Secondo i rumors di calciomercato sulla Lazio, uno di questi è Taty Castellanos: l’argentino è valutato 20 milioni dalla Lazio e dunque attualmente appare molto difficile cederlo. L’arrivo di Simeone dal Napoli potrebbe però convincere il giocatore a salutare la Capitale.

Un altro nome al centro delle trattative di mercato è Matias Vecino. Il Galatasaray è la squadra che maggiormente vorrebbe cogliere la palla al balzo strappando l’uruguaiano dai biancocelesti. Anche il compagno di reparto Cataldi sarebbe vicino all’addio.