Calciomercato Lazio News/ Torreira in dirittura d’arrivo, assalto anche a Marcos Leonardo (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: IN ARRIVO TORREIRA

Il calciomercato Lazio sembrerebbe pronto a piazzare il primo colpo estivo: le ultime indiscrezioni ci dicono infatti che i biancocelesti sono vicini a Lucas Torreira, regista uruguaiano che nella stagione appena conclusa ha vinto il campionato turco con il Galatasaray. Torreira ha giocato 102 partite in Serie A: due stagioni alla Sampdoria e una alla Fiorentina. Maurizio Sarri ha avuto modo di affrontarlo quando allenava il Napoli e l’anno scorso con la Lazio, ma anche in Premier League perché tra il 2018 e il 2020 l’uruguaiano ha giocato nell’Arsenal, peraltro raggiungendo la finale di Europa League persa proprio contro il Chelsea di quello che sarebbe il suo futuro allenatore.

Un regista che risponde perfettamente alle caratteristiche chieste da Sarri in quel ruolo: un elemento che sia in grado di far girare la squadra, rapido nelle scelte e con qualità nelle giocate. L’esperimento Marcos Antonio è fallito, la Lazio ha avuto come titolare Danilo Cataldi come playmaker basso ma con l’acquisto di Torreira la manovra biancoceleste, per quelle che sono appunto le idee di Sarri, potrebbe guadagnare non poco. Dunque staremo a vedere quello che succederà a breve, presto il calciomercato Lazio potrebbe salutare il suo primo acquisto per la prossima stagione.

UN GIOVANE DAL BRASILE?

Un altro arrivo che potrebbe essere imminente, per il calciomercato Lazio, è quello di Marcos Leonardo. Classe 2003, da sempre nel Santos, già autore di 41 gol in 140 partite con lo storico club brasiliano. Marcos Leonardo negli ultimi tempi è stato accostato a parecchie squadre italiane: tra queste anche la Juventus, che recentemente ha fatto un’operazione simile con Kaio Jorge (le cose non sono andate bene, anche a causa di un grave infortunio che ha bloccato la crescita del giovane brasiliano). Marcos Leonardo ha impressionato anche al Mondiale Under 20, per esempio segnando una doppietta contro l’Italia (in uscita dalla panchina) e dunque facendosi parecchio notare.

C’è sempre un po’ di “timore” nell’acquistare un giovane che sarebbe alla prima esperienza in Europa, in più Maurizio Sarri non è particolarmente conosciuto per concedere spazi a calciatori poco esperti ma, almeno in questo caso, pare sia stato proprio lui a chiedere a Claudio Lotito che Marcos Leonardo diventasse un calciatore della Lazio. La trattativa di calciomercato è ancora da chiudere, dunque aspettiamoci magari qualche novità; chiaramente il giovane brasiliano arriverebbe in biancoceleste per fare la riserva di Ciro Immobile, confermatissimo come centravanti ma che nella passata stagione non aveva un rimpiazzo di ruolo.











