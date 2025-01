Calciomercato Lecce News: l’offerta dalla Spagna per Nikola Krstovic

Il calciomercato Lecce è alle prese con l’interesse di diversi club nei confronti dei migliori giocatori presenti in rosa, dopo il no rifilato al Manchester United per i 40 milioni per Patrick Dorgu e aver dichiarato, tramite il presidente, di non aver intenzione di vendere nessuno in questa sessione invernale, il Real Betis si è fatto avanti e ha offerto al club pugliese 15 milioni di euro per liberare immediatamente il montenegrino Nikola Krstovic e poterlo mettere a disposizione di Manuel Pellegrini. La squadra biancoverde di Siviglia, dopo qualche anno a livello europeo sta faticando in questo campionato e come è suo solito fare sta cercando di fare cassa cedendo i suoi migliori giocatori per rimpiazzarli con altri che possano avere lo stesso impatto sulla squadra.

In questa sessione del calciomercato Lecce dopo aver ceduto Assane Diao al Como per 12 milioni, la dirigenza ha deciso di investire tutta la somma, e qualcosa in più, per portarsi a casa un attaccante che possa garantire un numero di gol maggiore rispetto a quelli presenti in rosa, Vitor Roque brasiliano in prestito dal Barcellona, e Ezequiel Avila, argentino classe 1994. Le ultime prestazioni di Krstovic, 6 gol e 1 assist in 21 partite hanno convinto gli spagnoli a presentare un’offerta ufficiale, che il Lecce ha velocemente rispedito al mittente mantenendo la sua linea societaria, non cedere nessuno dei big in questo mercato.

Calciomercato Lecce News: Elseid Hysaj e Danilo Veiga le opzioni sulla fascia

Il calciomercato Lecce si muove poi in entrata cercando di rinforzare i suoi esterni bassi sia a sinistra, con la trattativa per Marcelo che prosegue, che a destra dove sono due i profili che la società sta seguendo, il primo nome è quello di Elseid Hysaj esterno albanese della Lazio impiegato solo 4 volte quest’anno e che i biancocelesti lascerebbero partire volentieri anche per un prestito o una cifra molto bassa. Il problema della trattativa è l’ingaggio del giocatore che non ha intenzione di abbassarlo né la Lazio di pagarne una parte.

Ecco che quindi prende piede l’alternativa al giocatore della Lazio che corrisponde al nome di Danilo Veiga, esterno classe 2002 portoghese di proprietà della Estrela Amadora con cui ha disputato 15 partite contribuendo con 2 assist e che il suo club valuta intorno ai 2 milioni. La prima offerta presentata da Pantaleo Corvino però è inferiore e il club portoghese l’ha rifiutata in tronco anche perché sul giocatore sembrerebbe esserci l’interesse dello Sporting Lisbona e dello Sporting Braga che potrebbero far iniziare un’asta che alzi il prezzo del cartellino.