Calciomercato Lecce News, interessi esteri per il talento danese

Al centro del calciomercato Lecce c’è il nome di Patrick Dorgu, l’esterno danese classe 2004 ha stupito in queste prime 20 partite e con i suoi 3 gol ha attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A e d’Europa che ora vogliono assicurarsi le prestazione del ragazzo per questa o per la prossima stagione. Davanti a tutti c’è il Napoli che già da quest’estate aveva parlato con il giocatore, che ha dato la sua parola ad Antonio Conte, in Italia poi l’interesse è arrivato anche da parte di Inter e Juventus, che però affonderebbero realmente sul giocatore solo nel caso di una cessione, in questa o nella prossima finestra di mercato, di Andrea Cambiaso, su cui c’è il Manchester City, o di Denzel Dumfries.

Nel panorama europeo le squadre che si sono fatto più interessato su Dorgu sono quelle più ricche, ovvero quelle della Premier League, in particolare due club che stanno attraversando un periodo di forma difficile e che devono assolutamente migliorare la loro posizione di classifica. La prima squadra è il Manchester United di Ruben Amorim che nonostante il cambio di allenatore continua a perdere e che avrebbe offerto al Lecce 30 milioni di euro, la seconda squadra ha un forte legame con l’Italia e con gli ex Serie A ed è il Tottenham di Ange Postecoglu che vorrebbe da subito il giocatore a Londra per via dell’infortunio di Pedro Porro.

Calciomercato Lecce News, i sostituti di Dorgu

Il calciomercato Lecce cerca già di tutelarsi per un eventuale trasferimento di Patrick Dorgu e sembra aver individuato due profili che possano essere dei sostituti o delle alternative se il ragazzo dovesse rimanere fino a fine stagione, uno dei due è una grandissimo giocatore, ormai sulla via del tramonto, ma che se arrivasse avrebbe qualcosa di clamoroso. Il giocatore in questione è Marcelo che dopo essere tornato in patria al Fluminense e aver vinto la Copa Libertadores, quest’anno ha avuto qualche problema con l’allenatore e la società e ha rescisso il suo contratto, arriverebbe quindi da svincolato e probabilmente a fare gli ultimi anni di carriera.

L’altro giocatore del calciomercato Lecce è un profilo completamente diverso, un esterno più giovane e di livello più basso ma che nella scorsa stagione di Serie A non ha fatto male, nonostante la sua squadra sia retrocessa. Il nome è quello di Anthony Oyono, classe 2001 del Frosinone con cui ha giocato 20 partite realizzando anche 1 gol, la situazione di classifica non è delle migliori per il club del Lazio e quindi il giocatore potrebbe essere lasciato andare convinto dall’idea di tornare a giocare nel massimo campionato.