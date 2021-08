DIRETTA/ Milan Panathinaikos video streaming tv: il calendario rossonero (Amichevole)

DIRETTA MILAN PANATHINAIKOS: VERSO IL CAMPIONATO

Mentre sale l’attesa per la diretta di Milan Panathinaikos, chiaramente dobbiamo ricordare che questa partita amichevole sarà la ‘prova generale’ per i rossoneri di Stefano Pioli verso il debutto nel nuovo campionato di Serie A 2021-2022. Ricordiamo allora quali saranno i due impegni del Milan nel mese di agosto, prima cioè della sosta per le Nazionali che caratterizzerà il primo scorcio del mese di settembre. Per vedere il Milan in azione nel nuovo campionato dovremo pazientare fino alle ore 20.45 di lunedì 23 agosto, perché i rossoneri saranno protagonisti del posticipo Sampdoria Milan, naturalmente allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. Il debutto casalingo del Milan sarà invece fissato esattamente per sei giorni più tardi, cioè domenica 29 agosto alle ore 20.45, quando allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro la seconda giornata del nuovo massimo campionato ci proporrà Milan Cagliari. Come inizierà l’avventura rossonera dopo il secondo posto della scorsa stagione? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Panathinaikos sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canali 202 e 251 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

MILAN PANATHINAIKOS: TEST DI GRAN PRESTIGIO

Milan Panathinaikos, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida amichevole ultimo passo dei rossoneri nella preparazione verso l’inizio della nuova stagione. In attesa di recuperare anche Zlatan Ibrahimovic tra gli effettivi, Stefano Pioli punterà forte su Olivier Giroud, chiamato a guidare l’attacco probabilmente anche nelle prime giornate della nuova Serie A. Il mercato rossonero resta fluido e la pista più calda al momento è quella che porterebbe Alessandro Florenzi dalla Roma alla corte di Pioli, con l’esterno della Nazionale che punta a restare protagonista dopo l’esperienza al PSG.

Il Panathinaikos pur essendo una grande storica di Grecia da 6 stagioni non fa meglio del sesto posto nel suo campionato nazionale, dove non conquista il titolo dal 2010. In questa stagione i bianconeri lavorano per ottenere un difficile rilancio, con l’Olympiakos sempre nei panni di dominatrice della scena ellenica e vincente negli ultimi due campionati greci.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PANATHINAIKOS

Le probabili formazioni di Milan Panathinaikos, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. Risponderà il Panathinaikos allenato da Ivan Jovanovic con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N’Gbakoto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Rocco di Trieste, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Dinamo Kiev, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



