Calciomercato Milan/ Caccia al secondo portiere: Tonali firma lunedi o martedi

Sono trame di calciomercato in casa Milan, dove la dirigenza del Diavolo in attesa di trattare con Gigio Donnarumma il rinnovo di contratto (è in scadenza per il 2021) è sulle tracce di un nuovo vice per il numero 99. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte questa mattina dal Corriere della Sera pare che la prima ipotesi in casa del diavolo sia sempre Asmir Begovic, che ha vestito la maglia rossonera per sei mesi la scorsa stagione, in prestito dal Bournemouth: il bosniaco però vuole un ingaggio da almeno due milioni di euro, troppo elevato per la dirigenza del club milanese. In alternativa dunque al momento si vagliano strade differenti per il ruolo di vice di Gigio Donnarumma. Secondo il quotidiano milanese al momento rimangono dunque in lizza per un posto nello spogliatoio di Pioli Consigli del Sassuolo e Sportiello dell’Atalanta, ma nei giorni precedenti pure era spuntata l’ipotesi di Mirante, dalla Roma come di Neto, dal Barcellona. Staremo a vedere.

CALCIOMERCATO MILAN, TONALI ARRIVA LA PROSSIMA SETTIMANA

Mentre dunque si attende di scoprire quale sarà il prossimo colpo della dirigenza milanese per il calciomercato estivo, ecco che in casa Milan si stanno fissando gli ultimi dettagli per l’approdo di Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato raccolte oggi dalla Gazzetta dello sport, pare che ormai sai tutto fatto e già all’inizio della prossima settimana (lunedì o martedì al massimo) il giocatore dovrebbe sbarcare nel capoluogo lombardo per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. In questi giorni infatti Brescia e Milan si sono scambiati gli ultimi documenti e dunque ormai è tutto fatto. I tifosi rossoneri non vedono dunque l’ora di abbracciare il nuovo pupillo, il giovanissimo regista italiano, su cui sono grandi attese: con Tonali infatti il Milan di Pioli vuole provare a fare un grande passo in avanti, tornando tra i top club d’Europa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA