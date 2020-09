Calciomercato Milan/ Ore decisive per Bakayoko: per Bonaventura c’è la Fiorentina

Sono ore roventi in casa Milan per l’ultimo possibile colpo di calciomercato che porta il nome di Tiemoue Bakayoko. Come è noto ormai da diverso tempo, lo stesso centrale si è proprio al club rossonero (che già lo aveva accolto nella stagione 2018-19) nel scorse settimane e la dirigenza del Diavolo si è dunque mossa per riportare nel capoluogo lombardo il francese. Questo nonostante una certa resistenza del Chelsea, che non è apparso molto felice di separarsi dal giocatore anzitempo (il suo contratto scade nell’estate del 2022), ma che comunque si è seduto al tavolo di discussione. Come ci riportano le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare che il Milan abbia già trovato un accordo di massima con lo stesso Bakayoko, ma l’accordo con i Blues è ben lungi dall’essere conciso: pure sul tavolo resiste la proposta del prestito con diritto di riscatto le cui cifre complessivamente dovrebbero aggirarsi sui 30-32 milioni di euro. I Rossoneri chiaramente puntano ad ottenere condizioni economiche ancor più vantaggiose e in tal senso i prossimi giorni si riveleranno decisivi: pare infatti che nessuno dei due club abbai voglia di tirare troppo in lungo la trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN: PER BONAVENTURA C’E’ LA VIOLA

Per un possibile nuovo arrivo a Milanello, ecco che qualcun’altra è pronto a lasciare lo spogliatoio di Stefano Pioli, in questa finestra di calciomercato. Parliamo ovviamente di Giacomo Bonaventura, del cui addio (doloroso per il giocatore come per i tifosi) ormai si parla da lungo tempo: il giocatore è in uscita e negli ultimi giorni non sono mancate anche ottime proposte, dall’Italia e dall’estero. Secondo le indiscrezioni di calciomercato riportate da Sky Sport, pare che sul giocatore sia forte la Fiorentina: la Viola si sta muovendo in maniera concreta per portare in Toscana l’ormai ex centrocampista del Milan e potrebbe essere questione di giorni, se non di ore, per chiudere l’accordo con la controparte rossonera. L’affare, ricordiamo, sarà a parametro zero, visto che Bonaventura è giunto a naturale scadenza di contratto, dopo sei anni di onorata carriera sotto le insegne del Diavolo.



