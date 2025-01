CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI AVANZA PER RASHFORD!

Il calciomercato Milan insegue più che mai il grande sogno Marcus Rashford. Il direttore generale rossonero, Giorgio Furlani, sta lavorando su alcune cessioni anticipate per gennaio con l’obiettivo di ottenere un budget extra utile a finanziare l’acquisto di un forte attaccante inglese e un centrocampista. Tra le operazioni in corso c’è quella riguardante Luka Romero. Attualmente in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro all’Alaves, il giovane argentino sta trovando poco spazio nel club basco, che starebbe valutando di interrompere l’accordo in anticipo. Il Milan sta già esplorando questa possibilità e ha avviato trattative con i messicani del Chivas Guadalajara, pronti a pagare subito la cifra del riscatto. Tuttavia, manca ancora l’approvazione del giocatore, che sta valutando la proposta.

Calciomercato Milan/ Okafor e Chukwueze in uscita, dentro Rashford e Arda Guler! (10 gennaio 2025)

Un’altra situazione del calciomercato Milan su cui Furlani sta accelerando è quella di Alexis Saelemaekers. Sebbene il belga meriti una valutazione più approfondita e un confronto con l’allenatore Sergio Conceição, l’ipotesi di una cessione non è esclusa. Se il summit con il suo agente e i rappresentanti della Roma dovesse portare a un’offerta significativa, intorno ai 20 milioni di euro, il Milan potrebbe decidere di sacrificarlo. Questa mossa contribuirebbe a finanziare l’acquisto di Marcus Rashford, che potrebbe rappresentare il salto di qualità nella corsa Champions per i rossoneri.

Calciomercato Milan Roma, scambio Saelemaekers e Abraham/ Incontro per chiudere subito! (9 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RASHFORD PUÒ ARRIVARE ANCHE IN PRESTITO

Il calciomercato Milan è pronto a sondare ogni opzione possibile per arrivare a Rashford: l’incontro avvenuto a metà settimana con il fratello-agente del giocatore ha lasciato spiragli positivi, ma Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sanno che l’operazione è complessa, sia per i costi che per la concorrenza di altri club, inclusi alcuni della Premier League con il West Ham in prima linea nella corsa al giocatore dei Red Devils.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Rashford prenderà una decisione entro i prossimi 7-10 giorni. Tuttavia, non è escluso che possa ancora restare al Manchester United. La società inglese, guidata da Ruben Amorim, sta valutando diverse opzioni: la priorità sarebbe un prestito secco fino a fine stagione, con un contributo sul suo ingaggio di circa 13 milioni di euro lordi, ma si sta considerando anche l’inserimento di un diritto di riscatto a condizioni vantaggiose per il club acquirente.

Calciomercato Milan/ Zappa, Lucca e Belahyane, si pesca in Italia (9 gennaio 2025)