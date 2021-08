CALCIOMERCATO MILAN/ Kessie, stop e rinnovo. Avanti tutta per Adli. Castillejo…

CALCIOMERCATO MILAN, ADLI NON RIMPIAZZA KESSIE

In casa Milan l’infortunio rimediato da Franck Kessie non sembra aver stravolto i piani di calciomercato della dirigenza. Lo stiramento al flessore destro riportato dall’ivoriano obbligherà i rossoneri a farne a meno per circa 3/4 settimane ma il fatto che sia capitato proprio ora, quando cioè la stagione deve ancora cominciare ufficialmente, non spinge Massara e Maldini a trovare un sostituto per il lungo periodo, senza dimenticare che Kessie non sarà disponibile probabilmente a gennaio a causa della Coppa d’Africa così come per Bennacer. Il club di Milanello sta invece spingendo per chiuder l’acquisto di Yacine Adli dal Bordeaux. Come confermato dal Corriere della Sera, il trequartista individuato per rimpiazzare Calhanoglu dovrebbe arrivare per una somma pari a 10 milioni di euro bonus compresi. Aspettando di disputare l’ultima amichevole precampionato, intanto la dirigenza porterà avanti con Kessie anche il discorso riguardante il rinnovo con prolungamento del contratto.

CALCIOMERCATO MILAN, CASTILLEJO IN BILICO

Il Milan sta pensando non solo ai movimenti in entrata ma potrebbe anche cedere ancora qualcuno entro la chiusura di questa sessione di calciomercato estivo. Interpellato in esclusiva da serieanews.com, l’agente di Samu Castillejo, il procuratore Manuel Garcia Quilon, riguardo al futuro del suo assistito ha spiegato: “Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo”. Da alcune settimane infatti Castillejo viene dato almeno sulla carta come uno dei possibili indiziati a lasciare i rossoneri per tornare a giocare in Spagna dove sembrava essere seguito appunto dal Getafe ma anche dal Siviglia. Intanto il Milan avrebbe già individuato l’eventuale sostituto in grado di rimpiazzarlo pensando di strappare Antonio Candreva alla Sampdoria nella parte finale del mercato di agosto.

