CALCIOMERCATO MILAN, TUTTO FATTO PER KYLE WALKER

Dopo giorni di trattative, il calciomercato Milan affonda il colpo e chiude l’acquisto di Kyle Walker che arriverà a Milano già nelle prossime ore per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027. Il Manchester City, proprietario del suo cartellino, voleva liberarsi dell’ingaggio del terzino inglese e ha trovato la formula giusta con il Milan che si assicurerà le sue prestazioni grazie ad un prestito a titolo gratuito con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro secondo quanto raccontato da Sky Sport.

L’acquisto di Walker porta ai rossoneri tanta esperienza europea e un calciatore di forte personalità che potrebbe essere la chiave per sbloccare i tanti giovani in rosa che non sono ancora mai riusciti davvero ad incidere con continuità. Dopo questa trattativa, alla porta ci va Emerson Royal che non ha convinto da inizio stagione e potrebbe già lasciare il Milan a gennaio con il Fulham che ha messo gli occhi sul calciatore e vorrebbe provare a rilanciare la sua carriera.

CALCIOMERCATO MILAN, GIMENEZ HA APERTO AL TRASFERIMENTO

Continua anche la ricerca di una nuova punta nel calciomercato Milan che non è soddisfatto del rendimento di Morata e Abraham e vorrebbe consegnare un altro attaccante a Conceiçao per permettergli di lavorare su uno schieramento a due punte. Il nome che scalda la piazza rossonera è quello di Santiago Gimenez di proprietà del Feyenoord e a caccia della prima grande opportunità in uno dei top cinque campionati europei dopo aver dimostrato il suo valore in Eredivisie e, soprattutto, in Champions League.

L’attaccante messicano ha aperto al trasferimento al Milan anche in questa sessione ma rimane ancora da convincere il Feyenoord che non vorrebbe privarsi a cuor leggero del suo miglior calciatore e chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

