Calciomercato Milan/ Giroud arriva domani: accordo vicino per Ballo-Tourè!

CALCIOMERCATO MILAN, GIROUD ARRIVA GIÀ DOMANI

Sono manovre di calciomercato in casa Milan, con la società che si sta preparando ad accogliere Olivier Giroud. Ormai è tutto fatto per l’approdo del francese a Milanello, tanto che l’’ormai ex Chelsea è atteso nel capoluogo lombardo per domani. Il programma anzi è delineata: giovedi Giroud sbarcherà a Milano e venerdi effettuerà le prime visite mediche, prima di firmare il contratto. Pure il centravanti si presenterà allo spogliatoio di Stefano Pioli solo dopo il 26 luglio, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza post-Europei. Dell’accordo ormai è tutto noto: ricordiamo che il Milan ha accettato di riconoscere al Chelsea un indennizzo da un milione di euro per aver lasciato Giroud prima della scadenza del contratto. Al giocatore pure il Diavolo ha promesso un contratto biennale da 3 milioni netti a stagione, con la possibilità di prolungarlo anche per la terza.

CALCIOMERCATO MILAN, BALLO-TOURÈ SI AVVICINA

E rimanendo in Francia, ecco che l’ultimo nome nella lista di Maldini per il calciomercato in entrata del Milan è quello di Fodé Ballo-Touré, papabile prossimo vice di Theo Hernandez in corsia. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky, pare che da parte dei rossoneri vi è grande ottimismo sulla buona riuscita della trattativa con il Monaco, che ne detiene il cartellino (ufficialmente fino al giugno del 2023). La distanza tra offerta e domanda è infatti minima: sono 4 i milioni che offre il Diavolo e 4.5 quelli che chiede il club della Ligue 1. Da aggiungere che lo stesso Ballo-Tourè ha già trovato l’intesa economica con il Milan: di fatto manca davvero poco per chiudere l’accordo e meter tutto nero su bianco.

