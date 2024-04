Calciomercato Milan/ Il rinnovo di Camarda tra realtà e fantasia, a sinistra piace Dorgu (4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IN BILICO IL FUTURO DI CAMARDA

Sono circolate parecchie voci sul futuro di Francesco Camarda, il giovane attaccante che il calciomercato Milan considera come una priorità. Lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni, dunque può firmare un contratto da professionista: tuttavia, questo avverrebbe comunque al termine della stagione e non nell’immediato, e su di lui c’è concorrenza anche e soprattutto dall’estero, ricordando che giocatori come Cesare Casadei e Cher Ndour – e non solo – hanno lasciato il nostro Paese per provare l’esperienza in altre nazioni, dove magari i giovanissimi possano avere più spazio (ance se non sempre è così).

Sul rinnovo di Camarda, dicevamo, le indiscrezioni di calciomercato intorno al Milan si sprecano: nei giorni scorsi si è parlato di richieste francamente fuori mercato, vale a dire 2 milioni di stipendio e una commissione di 10 milioni al suo procuratore. Tra reazioni indignate e altro, Giorgio Furlani ha recentemente smentito queste somme parlando di notizie che offendono tutte le parti in causa; certamente il Milan vuole rinnovare Camarda ma bisognerà capire in che modo, come detto non mancano le rivali (su tutte il Bayern Monaco) e per l’attaccante che intanto fa le fortune della Primavera (nuovamente qualificata alla Final Four di Youth League) potrebbe esserci un futuro a breve termine nella seconda squadra che dovrebbe esordire il prossimo anno, anche se qui va capito l’aspetto economico dell’operazione.

DORGU IDEA DI CALCIOMERCATO PER LA SINISTRA DEL NUOVO MILAN?

Altra priorità del calciomercato Milan per la prossima stagione sarà quella di arrivare a un terzino sinistro, perché quest’anno Theo Hernandez non aveva alternative di primo livello e infatti, in sua mancanza, Alessandro Florenzi ha dovuto cambiare fascia e Stefano Pioli si è dovuto affidare a giovani come Alex Jimenez e Bartesaghi. Occorre un cambio di rotta e l’alternativa potrebbe essere Patrick Dorgu: classe 2004, terzino sinistro del Lecce che dopo un anno di giovanili in Salento, arrivato dal Nordsjaelland, ha rilasciato un’intervista in patria (Danimarca) rivelando come il suo sogno sia quello di giocare nel Chelsea di cui è tifoso, ma che questo non gli preclude altri club di Premier League.

Tradotto, anche un trasferimento in un’altra società sarebbe utile e accettabile anche se per il momento Dorgu viaggia con i piedi per terra, tanto da dire come non si aspettasse che alla prima stagione da professionista avrebbe giocato così tanto. Con il Lecce vuole ottenere la salvezza e poi si guarderà al futuro; il calciomercato Milan potrebbe riferirsi a lui per provare a coprire la falla sulla corsia mancina, ma qualche valutazione potrebbe essere fatta anche su profilo di maggiore esperienza. Vedremo, come già detto l’anno prossimo i rossoneri potrebbero schierare la seconda squadra e questo eventualmente aiuterebbe Dorgu a inserirsi per gradi, senza che gli sia messa troppa pressione addosso.











