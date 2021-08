Calciomercato Milan/ Ilicic si avvicina, fatta per la cessione di Hauge all’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN, FATTA PER HAUGE ALL’EINTRACHT

Il futuro di Jens-Petter Hauge sarà lontano dal Milan e dall’Italia. La società rossonera, infatti, ha trovato l’accordo definitivo per la cessione del norvegese all’Eintracht Francoforte, squadra che milita in Bundesliga. Una scelta quasi forzata, dato che il classe ’99 ex Bodo/Glimt non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli. Una partenza che, però, fa e farà discutere i tifosi devoti al Diavolo, molti dei quali si sono opposti alla cessione di Hauge.

Fausto Desalu/ "Mia madre si è fatta il m*zzo per me, finalmente la rendo felice"

Le cifre dell’affare, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si aggirano intorno ai 12-13 milioni di euro. L’esterno norvegese, a stretto giro di posta, volerà in Germania per sostenere le consuete visite mediche e poi unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. L’addio di Hauge riapre il calciomercato in entrata del Milan.

Luigi Busà, oro karate Tokyo 2020/ "Ero obeso e mi insultavano, ora sono campione"

CALCIOMERCATO MILAN, ILICIC SI AVVICINA

Uno dei nomi caldi per il Milan è quello di Josip Ilicic, trequartista attualmente in forza all’Atalanta, ma fuori dai progetti di mister Gian Piero Gasperini. La trattativa, nella giornata di ieri, sembrerebbe aver preso una piega positiva. Di fatto, il giocatore sloveno non è stato inserito nell’elenco dei convocati nerazzurri per la trasferta in Inghilterra contro il West Ham. Motivi di calciomercato? Assolutamente, ma i contatti non sono ancora terminati.

C’è una notevole differenza tra la domanda dell’Atalanta e l’offerta del Milan. Nonostante Ilicic non sia più una delle prime scelte di Gasperini, la famiglia Percassi vuole monetizzare dalla sua cessione, soprattutto visto il suo contratto in scadenza nel 2023. La richiesta della Dea è di quasi 7-8 milioni di euro, ma il Diavolo non vorrebbe spenderne più di quattro. La trattativa, però, dovrebbe chiudersi con un accordo sui cinque milioni di euro.

Ilicic al Milan?/ Calciomercato: sì del giocatore, Atalanta apre al prestito oneroso

© RIPRODUZIONE RISERVATA