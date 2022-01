CALCIOMERCATO MILAN/ Kessie pare sempre più lontano, arriva l’offerta del Liverpool

Il calciomercato invernale comincerà ufficialmente soltanto nella giornata di domani, lunedì tre gennaio, ma intanto diverse squadre del nostro campionato sono da tempo attive per cercare di migliorare il proprio organico in vista della seconda parte della stagione ormai alle porte, Milan compreso. Il club lombardo non è tuttavia alle prese soltanto con eventuali movimenti sia in entrata che in uscita ma i suoi dirigenti stanno lavorando da tempo appunto anche al possibile rinnovo del contratto di Franck Kessie, attualmente in scadenza a giugno. Il centrocampista ivoriano è stato individuato come uno degli elementi migliori nelle ultime stagioni dei rossoneri ma la sua intenzione sarebbe quella di vivere invece un’avventura altrove.

Calciomercato Milan/ Kessié e Bennacer in coppa d'Africa: occhi puntati su Svanberg

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, lo stesso calciatore insieme con il suo entourage avrebbe respinto la nuova proposta milanista con tanto di ingaggio raddoppiato rispetto allo stipendio percepito ora, aspetto questo che non lo convincerebbe in ogni caso ad optare di continuare a giocare a San Siro. I lombardi insistono per trovare l’intesa migliore ma non mancano anche le possibili alternative per l’immediato futuro.

Kessie non rinnova con il Milan?/ La Juventus prova il sorpasso sul PSG

CALCIOMERCATO MILAN: IL LIVERPOOL PREPARA L’OFFERTA PER KESSIE

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo ed il settore del campo in cui pare essere necessaria una revisione è sicuramente il centrocampo. Maldini e soci vorrebbero essere certi di poter puntare ancora a lungo su Franck Kessie, il cui addio sembra però sempre di più probabile per giugno anche a casua dell’imminente offerta proveniente dal Liverpool. I Reds del tecnico Klopp vorrebbero infatti aggiudicarsi il centrocampista per potenziare una rosa già altamente competitiva e questa possibilità pare al momento più concreta rispetto all’ipotersi Juventus, con Kessie che rimarrebbe appunto a giocare in Italia.

LEGGI ANCHE:

Kessie Milan: rinnovo a rischio/ Calciomercato news: ombra del PSG, addio a gennaio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA