Probabili formazioni Milan Panathinaikos/ Giroud prima punta

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PANATHINAIKOS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Panathinaikos ci permettono di presentare la partita amichevole che è in programma questa sera allo stadio Nereo Rocco di Trieste, che ospita dunque la prova generale per i rossoneri di Stefano Pioli in vista del loro debutto in campionato, ormai fra poco più di una settimana. Il Milan arriva da una amichevole di lusso contro il Real Madrid, il Panathinaikos evidentemente non può essere la stessa cosa, tuttavia sarà comunque un ottimo banco di prova nell’estate che accompagnerà i rossoneri verso il tanto sospirato ritorno in Champions League. Per di più, è doveroso ricordare ancora una volta che siamo ormai ad una sola settimana dall’inizio del campionato, di conseguenza le notizie sul campo sono sempre più importanti, anche se il calciomercato è sempre protagonista: allora andiamo a scoprire alcune notizie sui moduli e sui possibili titolari nelle probabili formazioni di Milan Panathinaikos.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PANATHINAIKOS: LE SCELTE DI PIOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Dando adesso uno sguardo più approfondito alle scelte di Stefano Pioli per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Panathinaikos, dobbiamo osservare che stasera a Trieste i rossoneri dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-2-3-1. In porta troverà spazio il nuovo acquisto Maignan; davanti a lui solo volti già noti nella linea a quattro della difesa che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez; in mediana ecco la coppia Krunic-Tonali, giocatori accomunati dal desiderio di riscattare la scorsa stagione; infine il reparto offensivo, nel quale dovremmo vedere Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leão a comporre il terzetto sulla trequarti alle spalle dell’altro acquisto francese, cioè naturalmente il centravanti Giroud.

LE SCELTE DI JOVANOVIC

Accenniamo qualcosa anche circa le mosse di Jovanovic, allenatore dei greci, per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Panathinaikos. La squadra di Atene dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-3, molto offensivo almeno sulla carta: in porta ecco Dioudis; davanti a lui la difesa a tre formata da Kotsiras, Juankar e Velez; a centrocampo invece i titolari da destra a sinistra potrebbero essere Mauricio, Perez, Villafanez e Tzavidas; infine ipotizziamo il tridente d’attacco con Chatzigiovannis, C. Lopez e N’Gbakoto come possibili titolari.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.

PANATHINAIKOS (3-4-3): Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N’Gbakoto. All. Jovanovic.



