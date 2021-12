Calciomercato Milan/ Lo United sulle tracce di Kessie: piace Christensen!

CALCIOMERCATO MILAN, ANCHE LO UNITED SULLE TRACCE DI KESSIE

Sono indiscrezioni di calciomercato in casa Milan, a pochi giorni dalla formale apertura della finestra di contrattazione invernale. In casa rossonera pure tema caldissimo che continua a dividere i tifosi e a mettere in difficoltà la dirigenza è il rinnovo di Franck Kessie. Come abbiamo già ricordato in questo giorni l’accordo tra le parti non appare affatto vicino: tra domanda e offerta “ballano” ancora circa due milioni di euro e purtroppo non stanno arrivando segnali di ottimismo sulla riconferma in rossonero del centrocampista. Il tutto a svantaggio di Stefano Pioli, che da settimane si trova a gestire un calciatore decisamente svagato, distratto dal situazione contrattuale affatto chiara.

Pure ancora nelle prossime settimane di gennaio non escludiamo colpi di scena: sia che Kessie rinnovi col Milan o che trovi un accordo con un altro club. Secondo le ultime voci di calciomercato Milan va infatti riportato il gran interesse di diverse società sul giocatore ivoriano, specie dalla Premier league. Stando alle indiscrezioni pubblicate in questi giorni dal Manchester Evening News e riportare dal portale specializzato tuttomercatoweb, pare che il centrocampista si finito nel mirino anche del Manchester United: assieme al Red Devils pure anche il Totteham di Conte pare essere alla porta.

CALCIOMERCATO MILAN, SI CERCA IL VIDE DI KJAER E SI GUARDA ALLA PREMIER LEAGUE

Pure Non è solo alle questioni interne che la dirigenza del Milan guarda nella prossima finestra di calciomercato: Maldini e colleghi hanno infatti da risolvere la “questione Kjaer”. Come è ben noto per il difensore la stagione è terminata in anticipo per via di un grave infortunio e di certo non tornerà in campo prima del prossimo settembre: urge allora accaparrarsi un solido rinforzo per la difesa di Mister Pioli, specie se il Diavolo vorrà davvero puntare allo scudetto.

In tal senso, le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Milan ci raccontando dell’interesse della dirigenza per Andreas Christensen, giocatore del Chelsea. Secondo il Daily Telegraph pare infatti che sia netta distanza tra giocatore e club inglese per il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2022) e che anzi l’accordo stia ancora vivendo una fase di forte stallo. Potrebbe dunque approfittare di questo particolare momento il Milan, che sarebbe ben felice di accogliere a Milano il danese. Staremo a vedere.

