CALCIOMERCATO MILAN, COLPO PER LA SECONDA SQUADRA?

Nessuna grande novità, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, per quanto riguarda il calciomercato Milan. Il club rossonero sarebbe in trattativa solamente per Silvano Vos, calciatore olandese in forza all’Ajax che però non sarebbe diretto verso la prima squadra. Il calciatore classe 2005, infatti, verrebbe eventualmente acquistato per la seconda squadra del club rossonero, il “Milan futuro”, che disputa quest’anno per la prima volta il campionato di Serie C.

Un nome che dunque non dovrebbe interessare Fonseca, almeno non direttamente, fermo restando che il dialogo tra il club e la seconda formazione sarà continuo e che quindi il tecnico potrà attingere quando lo riterrà opportuno anche alla rosa della squadra che giocherà in Lega Pro.

CALCIOMERCATO MILAN, OCCHIO ALLE USCITE

Rimanendo sempre in tema calciomercato Milan, Fabrizio Romano ha sottolineato che per quanto riguarda le mosse rossonere, c’è da tenere sotto occhio le uscite, dalle quali dipendono anche possibili entrate da qui al 31 agosto. Riflettori accesi soprattutto su Bennacer, che potrebbe lasciare Milano per dirigersi in Arabia, ma al momento i contatti non hanno seguito alcuna offerta ufficiale, dunque attenzione a quelli che potranno essere gli sviluppi anche tra qualche giorno.

Come sottolineato da Sky Sport, il giocatore algerino avrebbe voglia di fare questo tipo di esperienza in Arabia ma al momento non è stata individuata la squadra che potrebbe realmente offrire al Milan la somma giusta per lasciarlo partire. Quel che è certo è che in caso di addio del giocatore, i rossoneri punterebbero su Manu Kone, obiettivo numero uno: il centrocampista francese è in forza al Borussia Mönchengladbach. Per quanto riguarda l’attacco, invece, le valutazioni sono ancora in corso: il Milan cercherà di capire se dare a Fonseca un ulteriore giocatore per rinforzare il reparto, soprattutto in caso di addio di Jovic. Tutto è ancora aperto.

