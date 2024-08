CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BENNACER VERSO L’USCITA: SU DI LUI C’È L’AL-QADISIYYA

Il calciomercato Milan è in totale fase di stallo ed è in un momento in cui, senza uscite, tutto è fermo in cerca delle giuste occasioni per completare ulteriormente la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Le prime due uscite dei rossoneri sono state tutt’altro che entusiasmanti ed hanno portato a un solo punto conquistato nei minuti di recupero contro il Torino che sta preoccupando anche la dirigenza dei rossoneri.

L’uscita principale per il calciomercato Milan è a centrocampo con Ismael Bennacer che è continuamento corteggiato dagli arabi dell’Al-Qadisiyya che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni. Ad oggi, l’offerta presentata al Milan è inferiore ai 20 milioni di euro e i rossoneri stanno riflettendo sul futuro del centrocampista algerino che sembra non piacere al nuovo allenatore che si priverebbe di lui in caso di arrivo di un calciatore più dinamico e fisico.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE IL 2003 WARREN BONDO DEL MONZA

Parlando di centrocampisti più dinamici e fisici, rientra pienamente in questa descrizione il nome del francese Warren Bondo che è un classe 2003 di proprietà del Monza. Il rapporto tra i rossoneri e il Monza è solidissimo e, in caso di uscita di uno tra Bennacer e Adli, potrebbe essere la chiave per l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa completare la rosa di un Fonseca con il cantiere ancora aperto e i lavori in corso. Il nome di Bondo è ancora soltanto un’indiscrezione che potrebbe realizzarsi solo in caso di cessioni che aprirebbero un buco nella rosa di Fonseca da colmare nel minor tempo possibile.

Manca circa una settimana alla fine del calciomercato e il Milan continua ad aspettare e studiare la situazione alla ricerca di una giusta occasione che possa arricchire una squadra già ben fornita.