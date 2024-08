Calciomercato Milan, Abraham resta nel mirino di Fonseca

Nel futuro del Milan potrebbe esserci un nuovo attaccante dopo l’arrivo di Alvaro Morata nelle scorse settimane, lo spagnolo fresco di trionfo a Euro 2024 sarà il perno offensivo per Fonseca, ma non è ancora finita visto che i rossoneri restano in cerca di un nuovo attaccante che potrebbe essere Tammy Abraham, ex Chelsea e in uscita dalla Roma dopo che la squadra allenata da De Rossi ha puntato su Dovbyk, attaccante arrivato dal Girona che andrà con tutta probabilità a chiudere lo spazio dell’inglese sul quale Fonseca continua a tenere i radar ben accesi.

L’esperto di mercato Luca Marchetti ha aggiornato nelle ultime ore intervenendo a Sky Sport e svelando i piani del calciomercato Milan: “Abraham non è solo una suggestiona ma potrebbe verificarsi se dovesse partire Jovic, ad Abraham piace come destinazione e ci sono stati dei contatti anche con Fonseca, non sarà facile trattare col Tottenham e non ci sono novità per Emerson Royal e nemmeno per Fofana col Monaco”.

Calciomercato Milan, idea Samardzic che resiste

Altri nomi nel mirino del calciomercato Milan restano quelli del centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, che potrebbe essere utilizzato da Fonseca sulla trequarti, ma anche il portiere Scuffet, con il Diavolo a caccia di un vice Maignan per la prossima stagione, la scelta potrebbe ricadere proprio sull’ex Udinese.

I piani non mancano per la squadra finita in mano a Paulo Fonseca, che riproverà la fortuna dopo aver vissuto alcune stagioni in chiaroscuro nella sua prima esperienza italiana con la Roma dei Friedkin, che scelsero poi di ripartire da José Mourinho. Intanto il prossimo colpo ufficiale del calciomercato Milan dovrebbe essere Emerson Royal, l’esterno presto sarà rossonero e andrà a giocarsi il posto con Davide Calabria, dopo essere stato indicato dal tecnico portoghese come rinforzo per la corsia laterale che dunque avrà una freccia in più dalle prossime settimane, con il calciatore che salvo colpi di scena sarà già nei prossimi giorni a Milanello per aggregarsi al resto del gruppo. Poi si riaprirà la finestra sul possibile nuovo approdo nel pacchetto offensivo dei rossoneri, pronti ad abbracciare Abraham nel caso ci fossero le condizioni.

