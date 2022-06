Calciomercato Milan news/ Accordo con il Lille per Renato Sanches! (ultime notizie)

Il calciomercato vede tra i grandi protagonisti il Milan di Cardinale. Reduce dalla vittoria dello scudetto e dal cambio di proprietà, la società meneghina vuole rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e un primo tassello è stato messo: è tutto fatto per Divock Origi. L’attaccante belga arriverà a costo zero dal Liverpool: accordo totale per un contratto fino al 30 giugno 2026, le visite mediche saranno svolte entrò la metà di giugno.

Altre notizie importanti riguardano il centrocampo. Secondo quanto riporta Repubblica, sarà Renato Sanches l’erede di Franck Kessie. La mezzala portoghese è ad un passo dai rossoneri: intesa raggiunta con il Lille per il suo cartellino, accordo da 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano, presto l’ex Benfica sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il suo contratto con il Diavolo.

CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO

Il calciomercato vedrà il Milan impegnato alla ricerca di un elemento per la trequarti. Il nome che piace di più alla dirigenza rossonera è quello di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno avviato i contatti con la Roma per parlare del talento mancino. La richiesta dei giallorossi è di 65 milioni di euro cash, ma il Diavolo punta ad abbassare la cifra con l’inserimento di una contropartita tecnica. Secondo la Rosea, la proposta rossonera è di 25 milioni di euro più il cartellino di Ante Rebic.

In attesa di novità sull’asse Milano-Roma, Maldini e Massara continuano a monitorare altri profili. Uno dei giovani che fanno gola ai rossoneri è Charles De Ketelaere, classe 2001 di proprietà Club Bruges. Il club nerazzurro chiede però 40 milioni di euro per il suo cartellino e non saranno valutate contropartite tecniche. Altro talento che piace è Noa Lang, esterno olandese anche lui di proprietà Club Bruges. Per l’orange si può chiudere tra i 20 e i 22 milioni di euro, ma al momento non è la priorità.

