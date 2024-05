CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Allenatore, si punta a Fonseca, Buongiorno tra gli obiettivi (23 marzo 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA PANCHINA HA TROVATO IL SUO NUOVO PADRONE!

Il calciomercato del Milan si orienterà in base alla scelta del nuovo allenatore e, consolidata ormai la decisione sull’addio di Pioli, il nome più caldo è diventato quello di Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma, reduce dall’esperienza al Lille, sembra essere diventata la prima scelta del club rossonero, che punta ad aprire un nuovo progetto simile a quello vissuto con Stefano Pioli, passando attraverso più anni e la costruzione, tassello dopo tassello, di un rinnovamento della rosa.

Il Milan ha informato Stefano Pioli che non sarà più l’allenatore della squadra e l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Dopo la partita contro la Salernitana, la dirigenza cercherà di concludere rapidamente l’accordo con il nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da TMW, il club ha deciso di puntare su Fonseca, che è in uscita dal Lille. È previsto un incontro con l’allenatore e il suo entourage per definire gli ultimi dettagli del contratto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TUTTI GLI UOMINI DI FONSECA

Il calciomercato del Milan potrebbe essere particolarmente movimentato in questa stagione, tra partenze illustri e alcuni big che potrebbero lasciare come Theo Hernandez e Maignan. E il primo reparto che dovrebbe essere coinvolto dai cambiamenti sarà la difesa. Il Milan intende acquistare sul calciomercato un grande difensore centrale per stabilizzare definitivamente il reparto arretrato e portare dunque un tassello sul quale far ruotare la retroguardia rappresentando anche un investimento per il futuro.

Questo nuovo acquisto sostituirà numericamente Kjaer, che è in partenza, ma avrà un ruolo molto più significativo, dovendo diventare un titolare fisso. Potrebbe anche portare alla cessione di uno degli attuali difensori centrali. Il sogno di calciomercato del Milan rimane Buongiorno del Torino, ma ci sono diverse alternative. Tra queste, spiccano Lacroix del Wolfsburg, giocatore apprezzato da tempo da Moncada, e Lilian Brassier del Brest. Sicuramente però Buongiorno resta in pole position, anche se la richiesta del Torino parte da circa 25 milioni di euro.

