CALCIOMERCATO MILAN NEWS, EMERSON ROYAL NON È SVANITO!

Il calciomercato del Milan sta cercando un nuovo terzino destro e la pista che porta a Emerson Royal è ancora viva. Nonostante l’imminente partenza per gli Stati Uniti, i rossoneri continuano a lavorare sul mercato. Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono impegnati nelle trattative per rafforzare la squadra di Paulo Fonseca. Emerson Royal, brasiliano classe 1999, è da tempo nel mirino del Milan, che ha riaperto il dossier nelle scorse settimane. Tuttavia, arrivare all’esterno del Tottenham non è semplice, soprattutto per motivi economici.

All’inizio del mese, il Milan ha fatto un primo tentativo per ingaggiare Emerson Royal, con la dirigenza rossonera che hanno presentato un’offerta di poco superiore ai b di euro tra parte fissa e bonus. Tuttavia, il Tottenham ha respinto l’offerta, avanzando richieste economiche più alte. Con un contratto fino al 30 giugno 2026, gli Spurs chiedono 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Sul fronte contrattuale, il Milan ha già raggiunto un accordo di massima con Emerson Royal e il suo entourage, offrendo un contratto quinquennale (o quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione) da 3 milioni di euro netti a stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PASSI AVANTI PER SAMARDZIC

Il calciomercato del Milan ha identificato in Lazar Samardzic il profilo ideale per regalare un rinforzo di qualità a Fonseca. Il serbo ha rifiutato le offerte di Lazio e Fenerbahçe perché desidera la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione: i contatti tra Moncada e l’agente del giocatore, gestito dall’agenzia TDS, sono stati positivi sia per quanto riguarda le commissioni che l’ingaggio, che dovrebbe aumentare di stagione in stagione per un totale di cinque anni di contratto.

Le tempistiche dell’affare Samardzic dovrebbero essere lunghe per due ragioni: il Milan vuole prima cedere un centrocampista tra Adli e Bennacer e definire altre operazioni prioritarie come quelle per Fofana del Monaco e Pavlovic del Salisburgo. Durante i contatti con l’Udinese, Moncada ha preso nota della richiesta di 25 milioni di euro e delle difficoltà nel trovare una possibile contropartita tecnica. Le parti sono in contatto, ma sembra che la trattativa entrerà nel vivo solo a partire dalla prossima settimana.