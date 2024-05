Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez e Maignan possono partire, ci pensa il Bayern (20 maggio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: THEO VERSO IL BAYERN

Il calciomercato Milan deve innanzitutto definire la questione del nuovo allenatore, di cui parleremo a parte, ma intanto sta già studiando altre mosse per la prossima stagione. Al termine della stagione, che si chiuderà a San Siro contro la Salernitana, saluteranno Olivier Giroud e Simon Kjaer, che a parole hanno già ufficializzato l’addio al Milan; poi, altri giocatori potrebbero seguire ma qui si tratterà di cessioni ben remunerate. La prima potrebbe essere quella di Theo Hernandez: il laterale francese è nel mirino del Bayern Monaco, che potrebbe mettere sul piatto una grossa somma e sicuramente opererà un grande repulisti, visto che per la prima volta in 12 anni ha chiuso l’annata senza vincere trofei.

Theo Hernandez poi dovrà eventualmente sostituire Alphonso Davies, destinato a lasciare il Bayern; il francese dunque andrebbe a giocare dove per quattro anni è stato protagonista il fratello maggiore Lucas, che ha vinto 11 titoli tra cui la Champions League del 2020. Il Milan ragiona su questa mossa di calciomercato, perché qualche addio anche doloroso sarà necessario: tuttavia la dirigenza non ha intenzione di svendere i propri gioielli e per Theo l’offerta giusta potrebbe essere non inferiore agli 80 milioni di euro, per intenderci la somma che il Newcastle l’anno scorso ha sborsato per Sandro Tonali.

ANCHE MAIGNAN IN USCITA

Sempre riguardo il calciomercato Milan, un discorso molto simile è legato a Mike Maignan. Il portiere è sempre stato un ottimo elemento, determinante per la vittoria dello scudetto e vero leader in campo; tuttavia i rossoneri riflettono sull’alto numero di partite che ha saltato, e forse anche sul fatto che quello del portiere sia un ruolo maggiormente sostituibile rispetto ad altri, anche se ovviamente avere un ottimo estremo difensore può fare tutta la differenza del mondo. Dove potrebbe andare Maignan? Lo stesso Bayern Monaco sicuramente ci pensa perché Manuel Neuer è ormai al termine della carriera, e magari il doppio colpo con Theo Hernandez potrebbe portare a uno sconto da parte del Milan.

Guardando alla Premier League, alcune squadre potrebbero cambiare portiere: il Liverpool che con l’addio di Jurgen Klopp potrebbe vivere un effetto domino, il Newcastle che quest’anno ha perso a lungo Nick Pope (ma dovrebbe aspettarlo), il Chelsea che tra Robert Sanchez e Djordje Petrovic non si è mai sentito tranquillo nel ruolo. Forse, addirittura, il Manchester City se quello screzio tra Ederson e Pep Guardiola per la sostituzione contro il Tottenham lasciava intravedere qualcosa più di una frustrazione del momento. Quel che è certo è che il calciomercato Milan, di fronte all’offerta giusta, potrebbe lasciar partire Maignan.











